El País

MEP prohibiría adelanto de materias a partir del 2026: colegiales deberán repetir el año completo

Sistema de arrastre empezó a regir en el 2009 y permitía que los alumnos reprobados en algunas materias pudieran cursar las asignaturas que sí ganaron de niveles superiores. Leonardo Garnier, quien implementó el adelantamiento, considera que ‘el país no debería dar un paso atrás’

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Colegio CIT, Especial de Colegios
A partir del 2026, el MEP anularía el adelantamiento de materias en colegios, también conocido como arrastre. Imagen ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPAdelantamiento de materiasLeonardo Sánchez Hernández
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.