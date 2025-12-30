MEP prohibiría adelanto de materias a partir del 2026: colegiales deberán repetir el año completo

A partir del 2026, el MEP anularía el adelantamiento de materias en colegios, también conocido como arrastre. Imagen ilustrativa.

El adelantamiento de materias que el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementó en el 2009 y que permitía que los colegiales cursaran solo las asignaturas reprobadas y adelantaran las que sí aprobaron en el siguiente nivel, quedaría anulado a partir del 2026. Lo anterior significa que los alumnos deberán repetir el año completo.

Así lo confirmó a La Nación el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, quien afirmó que el cambio quedaría implementado luego de que el Consejo Superior de Educación (CSE) apruebe el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA), durante las primeras semanas del año entrante.

El REA vigente estipula en su artículo 59: “El estudiantado de III Ciclo de la Educación General Básica o el de la Educación Diversificada que tenga condición de reprobado en una o varias asignaturas, podrá adelantar asignaturas de años escolares superiores”.

Dicha disposición permite que estudiantes que reprobaron, por ejemplo, Matemáticas y Español de noveno año, repitieran esas asignaturas, pero que a la vez llevarán todas las que sí pasaron pero de décimo año.

Si bien al llegar a quinto año los alumnos que adelantaban tenían que permanecer un año más en el centro educativo para ganar las materias que venían “arrastrando”, evitaban volver a cursar las asignaturas que sí pasaron. Esto dejaría de funcionar así.

Leonardo Garnier, exministro de Educación y quien implementó el adelantamiento durante su gestión, defendió la medida.

Garnier sostuvo que Costa Rica no debería de dar un paso atrás y volver a hacer que los estudiantes que pierden alguna asignatura repitan todas las materias del año.

“Deberíamos montar un sistema de acompañamiento y apoyo para que los estudiantes rezagados puedan ponerse al día con sus compañeros.

“En educación hay que aprender de lo que funciona, no de lo que no funciona”, afirmó el exministro, quien señaló que las decisiones de política educativa deben darse con base en la evidencia y “no por suposiciones”.

Garnier alegó que la evidencia internacional del 2008, año en el que se tomó la decisión de permitir adelantar materias, coincide con la evidencia internacional del 2025.

“La repitencia no es un buen instrumento para promover ni los aprendizajes ni la retención escolar. Estudios en distintos países muestran que la repitencia no solo es una política muy cara, sino que tiene un impacto negativo al provocar sobreedad, abandono y deserción escolar, y también un impacto negativo en los aprendizajes posteriores, y eso se ha comprobado en muy diversos países”, aseveró.

El otrora ministro, de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014 manifestó que “los sistemas educativos más exitosos”, como Finlandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Estonia, Noruega, Suecia, Dinamarca, entre otros, no utilizan la repitencia como política educativa.

Adelantamiento no estaba cumpliendo con su objetivo, dice actual jerarca

Sobre los motivos detrás de esta decisión, el ministro Sánchez indicó a La Nación que “el adelantamiento no estaba cumpliendo el objetivo pedagógico para el que fue creado” y que “estaba fragmentando las trayectorias educativas del estudiantado”.

Alegó que según la evidencia técnica y la experiencia acumulada en los centros educativos, la opción de adelantar asignaturas expone a los estudiantes a cargas académicas desordenadas, aprendizajes inconclusos y mayor estrés, esto, dijo, sin mejorar los resultados de fondo.

Al respecto, el exministro Garnier sostuvo que eliminar la repitencia no es suficiente, sino que también es necesario que los estudiantes rezagados reciban un apoyo específico para ponerse al día y seguir adelante.

“También esto se aprecia en la evidencia internacional más reciente: en países de alto desempeño educativo, la política predominante es la de promover a los estudiantes con apoyos integrados, limitando o excluyendo la repitencia como práctica estándar”, afirmó Garnier.

El ministro Sánchez comentó que, al eliminar la figura del adelantamiento, ofrecerían apoyos pedagógicos como actividades de recuperación fortalecidas, estrategias de promoción ampliadas, acompañamiento docente y alerta temprana.

Asimismo, alegó que esta decisión, que califica de ordenamiento académico responsable y gradual, procura trayectorias educativas más coherentes.

‘Buena propuesta... pero en el papel’

Angie Picado, docente de secundaria, comentó que en los centros educativos aún no han recibido una comunicación oficial sobre la nueva política, sin embargo, emitió su opinión basada en su experiencia en las aulas.

“El adelantamiento era una buena propuesta... pero en el papel. La idea era mantener a los estudiantes en el sistema educativo, tratar de que no se desmotivaran al no aprobar una materia”, comentó la profesora de Matemáticas.

No obstante, explicó que ya en la práctica uno de los problemas ha sido que esos estudiantes no logran el sentido de pertenencia.

“En el mejor de los casos tenían dos grupos de compañeros diferentes, uno de la materia que debía y otro, u otros, de las materias que adelantaba. Es decir, estaba en dos niveles en el mismo curso lectivo”, agregó.

En el 2013, cuatro años después de la implementación del adelantamiento, directores y docentes continuaban criticando la medida que, a su criterio, ocasionaba dificultades administrativas para ajustar horarios y mantener ocupados a los estudiantes con bloques de clases libres. Había casos de alumnos de último año que iban al colegio para recibir solo dos lecciones.

¿Qué pasará con los estudiantes que venían adelantando materias?

Según el jerarca de Educación, el nuevo REA incluye un artículo transitorio para “no afectar” a los estudiantes que ya venían adelantando asignaturas antes de la entrada en vigencia del nuevo marco normativo.

“Este transitorio no habilita nuevos adelantos, sino que permite que quienes venían arrastrando asignaturas y hayan adelantado al siguiente nivel puedan concluir ese proceso, siempre dentro del mismo ciclo en el que están matriculados”, comentó.