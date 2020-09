En esta época de pandemia, cuando uno de los factores de riesgo de complicaciones o de muerte es el sobrepeso y la obesidad, no tener plata no puede ser una excusa para no moverse. Empiece caminando, despacio si su condición no le permite ir rápido, luego acelere un poco el paso. No se desanime si siente que no avanza; si ya empezó no deje que nada lo detenga. Siga.