Vuelven los cruceros sin visa desde Panamá para costarricenses

El crucero Serenade of the Seas de Royal Caribbean.

Los cruceros cada vez toman más auge como forma de hacer turismo y conocer otros destinos, por las comodidades que brindan y los lugares a los que llegan.

Por eso, en la temporada 2023-2024 hubo un boom de esta actividad entre los costarricenses, quienes aprovecharon las salidas de crucero para recorrer islas del Caribe sur sin necesidad de tener visa de Estados Unidos.

De hecho, el 15% de la ocupación fue de costarricenses, al punto que el país fue el tercer mercado que más pasajeros aportó, solo superado por Colombia y Panamá, las naciones desde donde salía el barco.

La naviera Royal Caribbean anunció este miércoles 31 de julio el regreso de una embarcación para viajar desde Colón, Panamá, o Cartagena, Colombia, y recorrer las impresionantes islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Cada viaje será de siete noches, según indicó la naviera. Por ahora, no ha revelado la tarifa, pues depende de las amenidades adquiridas (bebidas, cenas de especialidad, Internet u otras) y el tipo de cabina (interior sin ventana, exterior con ventana, balcón u otras).

Además, como es normal en los cruceros, los precios son cambiantes. El paquete mínimo le incluye todas las comidas, bebidas naturales, café, té y agua no embotellada.

A diferencia del año anterior, esta vez el barco será el Serenade of the Seas, con capacidad para 2.500 pasajeros, y no el Icon of the Seas.

“La región cuenta con una diversidad de destinos para crear las mejores experiencias para toda la familia y todo tipo de viajeros. Serenade traerá una experiencia pensada para el mercado local, llena de sabores, música y actividades que exaltan la identidad latina”, dijo el costarricense Alberto Muñoz, vicepresidente asociado para Latinoamérica y el Caribe de Royal Caribbean International.

El crucero operará entre el 5 de octubre de 2025 y abril de 2026, es decir, durante siete meses, divulgó la naviera. Desde Costa Rica no parten cruceros.