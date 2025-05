Expareja atacó brutalmente a puñaladas a ‘influencer’ durante transmisión en vivo

Tan solo unos días después de que la influencer mexicana Valeria Márquez fuera asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo, otra creadora de contenido fue víctima de un brutal ataque captado en directo.

En esta ocasión, la víctima, dichosamente, logró sobrevivir. Se trata de la brasileña Luna Ambrozevicius Abrahão, a quien su exnovio le propinó varias puñaladas en la espalda durante una transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 19 de mayo, en el barrio de Sacomã, ubicado en el sur de la ciudad de São Paulo. Esa noche, la joven de 22 años acababa de empezar una transmisión para sus 205.000 seguidores y miles de ellos la observaban.

Según el noticiero local Cidade Alerta, que habló con la víctima, el sujeto la atacó por la espalda con un cuchillo mientras ella le hablaba a la cámara.

“Llegó enseguida y fue directo a la cocina y escuchamos el ruido del cajón de la despensa moviéndose. Dije que vendría con el cuchillo, pero no creí que fuera a hacer nada. Yo sabía que me iba a amenazar, pero no que fuera a hacer algo así. Le dijo a mi tía: ‘perdón, Marcela’, y vino a apuñalarme", le contó la joven al citado noticiero.

Las imágenes, que han circulado en redes sociales, muestran a la joven gritando y pidiendo una ambulancia con urgencia. Más adelante, la influencer gira el celular para mostrar las heridas que le provocó el sujeto y deja ver que estaba perdiendo mucha sangre. Gracias a sus gritos fue auxiliada rápidamente, lo que fue clave para que sobreviviera al ataque.

“Luna, tranquilízate y respira profundo”, le dice alguien mientras ella pide desesperadamente atención médica.

Alex Oliveira, el hombre de la foto, se dio a la fuga tras el ataque que perpetró contra su expareja. (Instagram)

El agresor, que fue identificado como Alex Olievira, la atacó en nueve ocasiones con el cuchillo y le causó graves heridas en su espalda, manos, pies y otras partes de su cuerpo.

Según el citado medio, el sujeto ya tenía un historial previo de agresiones. La pareja llevaba cerca de año y medio juntos, pero hace poco Luna había decidido terminar la relación, por lo que el hombre intentó asesinarla.

En el pasado, el agresor ya había amenazado a Luna e incluso le había pinchado las llantas de su auto.

Tan solo horas antes del intento de homicidio con el cuchillo, el hombre también había intentado agredirla, pero ella logró escapar del lugar lanzándole un jarrón.

El estado de salud de Luna Ambrozevicius

La "influencer" brasileña Luna Ambrozevicius subió una publicación desde el hospital, anunciando que se encuentra estable. (Instagram)

La joven permanece internada en un hospital de São Paulo en donde ya fue sometida a múltiples cirugías. Una de ellas en sus pies, pues la joven tiene un gran herida que se causó en el momento en que intentó alejar el cuchillo para que el agresor no acabara con su vida.

Según el reporte médico, su estado de salud es estable.

La mujer se pronunció en sus redes sociales pidiendo respeto tras lo ocurrido e indicando que su prioridad es su recuperación.

“Gente, no quiero dar declaraciones ahora. Respeten mi momento, por favor. Estoy triste, dolida, herida y todavía tengo que lidiar con esta distorsión de los hechos en los medios y con ustedes, que están encima todo el tiempo queriendo un ‘pronunciamiento’. HOY, AHORA, solo quiero descansar y hacerme mis cirugías. Cuando esté bien emocional y físicamente, apareceré aquí para hablar con ustedes”, escribió.

La Policía ya solicitó la captura del sujeto, pues actualmente se encuentra prófugo. Alex Oliviera es acusado de violencia doméstica e intento de asesinato.

Además, la joven recibió una medida de protección para que el agresor no pueda acercarse a ella bajo ninguna circunstancia. “Quiero que él asuma lo que hizo”, le dijo al noticiero local.