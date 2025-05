Paulo Wanchope confiesa su decepción y lanza mensaje directo a la dirigencia

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, se disculpó con los aficionados morados por quedar eliminado a manos de Alajuelense y, en sus palabras, dejó entrever algunas cosas que no le gustaron.

Paulo señaló que se debe hacer un análisis en el club, replantear las cosas y armar mejor el plantel. A Wanchope no le agradó del todo lo que encontró, como tampoco —para nada— le gustó que en el partido sus futbolistas no ganaran los balones divididos.

- ¿Qué piensa de lo sucedido con la derrota contra Alajuelense?

- Primero, felicitar a Alajuelense por avanzar, está en una final, y me disculpo con la afición. Todos teníamos la expectativa muy alta de llegar a la final y darles la 41. Vamos a evaluar muchas cosas para poder mejorar. Siempre lo dije: si lográbamos el campeonato o no, se debe hacer una evaluación y se va a hacer, no solo de mi parte, sino de la gerencia.

“Creo que Alajuelense hizo más. En las pelotas divididas se vio claro al iniciar el partido, y uno no puede dar esas ventajas en una etapa final. Con la pelota no fuimos efectivos y el volumen de ataque no fue bueno. Hubo imprecisión de jugadores, quienes por lo general son muy precisos y con buena técnica. Todo empieza por esa disposición para presionar y luchar cada balón”.

- ¿Por qué su equipo fue poco ofensivo y qué tan responsable se siente usted al quedar al margen?

- Una vez que uno toma la decisión de llegar a un club, hay posibilidades de luchar y ganar. No se trata de quitarme la responsabilidad, somos un grupo de trabajo y, como dije antes, sin importar cómo termináramos, se debe hacer una evaluación por la forma en que clasificamos. Lo dije antes de este partido: para atacar hay que defender bien, y no podemos atacar si no recuperamos la pelota. Nos faltó más agresividad en las pelotas divididas.

- En esta evaluación que ha visto, ¿qué cambio se debe tener?

- Es un tema que se debe hablar a lo interno. Tocar ese tema en este momento no es lo recomendable y todos esos aspectos negativos a mejorar los hablaré a lo interno. Tengo algunas observaciones y mis superiores las tienen, y a partir de ahí debemos construir una planilla y corregir el rumbo. Nos costó mucho clasificar a la etapa final y eso tiene que cambiar.

- ¿Cómo se sintió como técnico?, ¿queda esa impresión de que le ha faltado el éxito?

- Me he graduado con el paso que viví en otros clubes. Estoy graduado y hay que seguir perseverando. Creo que se hicieron cosas buenas e importantes en poco tiempo, y sé que en un club como Saprissa lo único que vale es levantar la copa. Se debe ser responsable y autocrítico para ver lo bueno y lo que no. Debemos replantear y empezar un torneo mejor.

Paulo Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que se debe replantear muchas cosas y él hará las sugerencias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué rescata positivo de Saprissa en el cierre del torneo?

- A pesar de toda la duda que había dentro de la institución, los muchachos mostraron un compromiso importante y bueno para luchar en cada partido. Nos logramos meter por la perseverancia y muchas cosas buenas que se hicieron. Mejoramos en la parte defensiva, el porcentaje de rendimiento fue bueno y no nos alcanzó a lo último. Son situaciones en las que hay que tener la cabeza fría y absorber todo esto que se viene.

- ¿Qué tanto hizo falta ese 9 nato y si a algunos les faltó piernas?

- Hicimos grandes partidos y goles sin el 9, después lo tuvimos. En algunos pudimos hacer o no goles. Veo todo en un contexto más amplio: el funcionamiento del equipo, que en unos juegos fue muy constante; en otros, no hubo ese funcionamiento con la pelota, como esta noche. No desligo el ataque de la defensa, y de defensa a ataque. Voy a insistir en esas bolas divididas, que en una final no puede ser. Debemos ser autocríticos y volver al otro torneo con más fuerza.