Coopeservidores en 12 artículos: intervención, detalles reveladores y allanamientos

Han pasado 16 días desde el anuncio de la intervención de Coopeservidores, pero mucho más tiempo ha transcurrido desde que no publicada algo para el blog Crónica de los Mercados. Decidí salir de esa pausa este miércoles, poco más de dos semanas después de que comenzó a escribirse la historia del proceso de intervención de uno de los participantes de mayor peso en su segmento.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó tomar el control administrativo de Coopeservidores, el 13 de mayo pasado, alegando fuertes cuestionamientos sobre la administración de la entidad, que se había convertido en la cuarta más relevante en el sector de cooperativas de ahorro y crédito. En abril, reportó ¢743.000 millones en activos, ¢536.900 millones en créditos y alrededor de 131.000 clientes, tanto personas físicas como jurídicas. Ahora, el interventor, Marco Hernández, tiene hasta 30 días para emitir una recomendación al Conassif sobre esta organización, también conocida como CS Ahorro y Crédito.

A la mitad de ese plazo, han surgido detalles reveladores acerca del tamaño, la administración interna y el giro de negocio de este intermediario. Primero, recapitulemos que dos meses atrás, el 5 de marzo, en La Nación informamos sobre las primeras señales de alerta en los estados financieros de Coopeservidores, cuando fue obligada a reflejar una pérdida de ¢26.975 millones en su ejercicio económico de 2023, debido al deterioro de varias operaciones de crédito.

Posteriormente, con el anuncio de la intervención, destacamos información periodística sobre el shock inicial de los clientes debido a la inmovilización de sus ahorros, la suspensión de la alta dirección de la cooperativa y el despido de su gerente general. También revelamos cómo los gastos en remuneraciones de la cúpula eran de los más altos entre las cooperativas y pusimos en evidencia la fuerte relación de Coopeservidores con las asociaciones solidaristas. En estas dos semanas, incluimos artículos explicativos y testimonios de ahorrantes y clientes que viven la incertidumbre sobre el desenlace de esta intervención.

Los invito a repasar esta lista de 12 artículos que elegí entre más de 30 que los periodistas de la sección Economía hemos publicado sobre el caso en los últimos dos meses. Los organicé según se publicaron para aportar en orden cronológico varias claves sobre qué sucedió en Coopeservidores y en qué punto estamos este 29 de mayo, cuando la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual allanó tres sucursales de la cooperativa.

La cooperativa CS Ahorro y Crédito, antes conocida como Coopeservidores, ajustó su resultado financiero de 2023, reflejando una pérdida de ¢26.975 millones debido al deterioro de varias operaciones de crédito. Inicialmente, había registrado una utilidad neta de ¢3.288 millones. Este cambio, publicado en el sitio web de Sugef, se realizó tras una fiscalización de la cartera de crédito de enero de 2022 a agosto de 2023.

Óscar Hidalgo, gerente general de CS Ahorro y Crédito, afirmó que la pérdida de ¢26.975 millones en 2023 por el deterioro de préstamos de consumo no puede repetirse. Hidalgo, con más de 20 años en la entidad, explicó a La Nación que se ha ajustado el apetito de riesgo crediticio para no enfocarse tanto en préstamos de consumo, se iniciará un cobro más activo a deudores y no se descarta la venta de la cartera problemática. La pérdida se cubrió con recursos del patrimonio.

¿Qué es y para qué se hace un proceso de intervención financiera? La Nación explica en qué consiste y cuál es el propósito de un procedimiento de esta magnitud, al que CS Ahorro y Crédito será sometido por un plazo, al menos, de 30 días naturales. Además se mencionan algunas disposiciones aplicables en el caso de los ahorros del público, los créditos y la distribución de excedentes.

Marco Hernández Ávila, designado por Conassif para intervenir Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, asumió el control de la entidad el lunes 13 de mayo. La cooperativa suspenderá la mayoría de sus servicios, incluyendo la devolución de ahorros, que totalizan ¢509.884 millones. Las cuentas de los depositantes estarán congeladas hasta finalizar el diagnóstico, el cual Hernández espera concluir antes de los 30 días estipulados. Los pagos de salarios se resolverán a más tardar el miércoles.

Coopeservidores fue constituida en 1957 como una entidad cuyo objetivo es estimular el ahorro y el crédito personal entre sus asociados. Al inicio, sus clientes eran exclusivamente empleados del sector público, pero con los años eso cambió. En el 2016, la institución acordó abrirse a los asalariados del sector privado, jóvenes, emprendedores, empresarios de mipymes y empresas sin fines de lucro. En cuatro gráficos mostramos el volumen de activos administrados, la cartera de crédito, el patrimonio y el resultado financiero hasta abril.

Coopeservidores enfrenta una intervención que afecta a 326 asociaciones solidaristas, impidiéndoles retirar su dinero. Guido Alberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), confirmó la cantidad de asociaciones perjudicadas, casi una cuarta parte de las 1.400 en el país. Aunque no se detalló el monto invertido, algunas asociaciones tienen millones de dólares en Coopeservidores, según se informó el 22 de mayo.

La cooperativa Coopeservidores, intervenida desde el 13 de mayo por presuntas irregularidades administrativas, tiene una deuda de ¢141.817 millones con bancos comerciales e instituciones, de los cuales el 75% son recursos públicos. Los pagos están paralizados a la espera de la decisión de Conassif. Las seis entidades públicas involucradas incluyen el BN, BCR, BP, BCCR, Banhvi e Infocoop, sumando ¢106.674 millones, y el resto proviene de Bicsa, BCIE y arrendamientos financieros.

Hace cuatro años, Costa Rica aprobó la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos para proteger los ahorros de clientes de entidades financieras en caso de intervención y resolución. El fondo garantiza hasta ¢6 millones por persona física o jurídica en 41 entidades supervisadas por Sugef, excluyendo Banhvi y mutuales. Participan bancos estatales y privados, sucursales extranjeras, cooperativas, financieras, asociaciones solidaristas y la Caja de ANDE.

Coopeservidores reporta los gastos en salarios más altos para su cúpula directiva entre las entidades cooperativas supervisadas por Sugef, casi al nivel de los mayores bancos de Costa Rica. En 2023, la alta gerencia y directivos recibieron ¢1.433 millones, repartidos entre 19 personas. Desde el 13 de mayo, tras la intervención de Conassif por presuntas irregularidades, todos estos miembros están suspendidos de sus cargos.

En abril de 2023, durante la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Coopeservidores, el presidente del Consejo de Administración, Fernando Faith Bonilla, expresó objeciones a la nueva normativa de Conassif y Sugef sobre los requisitos de idoneidad para altos cargos en entidades financieras. Estas objeciones se registraron en el acta No. 84, un año antes de que la cooperativa fuera intervenida por cuestionamientos sobre su administración.

Óscar Hidalgo Chaves, quien fue gerente general de Coopeservidores durante 18 años, fue despedido sin responsabilidad patronal tras la intervención de la entidad por Conassif. Marco Hernández Ávila, interventor de la cooperativa, confirmó el cese de Hidalgo, quien era el único miembro de la alta gerencia que permanecía en la institución al momento de la intervención. Además, los miembros del Consejo de Administración de Coopeservidores siguen suspendidos y no están operando, según Hernández.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual efectuó cuatro allanamientos en tres de las oficinas de Coopeservidores, a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Las diligencias están relacionadas con la causa 24-000017-0621-PE. En dicho expediente se investiga una infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) relacionado con la alteración de información financiera.