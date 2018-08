De una vez adelanto: es una pregunta para la cual no tengo respuesta. Si la tuviera estaría haciendo fila en el banco y no escribiendo ideas sueltas que ando conmigo desde hace varios días; sobre todo después de la entrevista que hicimos al nuevo presidente del Banco Central. Si no la perdió, pues por aquí la dejo: Rodrigo Cubero, presidente del BCCR: ‘La flexibilidad del tipo de cambio debe aumentar gradualmente’.