¿Qué pasa cuando un corredor solo se dedica a correr y no hace nada de acondicionamiento físico o entrenamiento de fuerza? “El corredor que no hace acondicionamiento físico empieza su proceso de maratón muy bien, pero como se va recargando y no tiene la fuerza ni la estabilidad, ni la estructura músculo-esquelética para soportar esas cargas de entrenamiento termina en un montón de lesiones”. Lo explica José Pablo González, especialista en acondicionamiento físico (y maratonista).