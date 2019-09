Hay un tema o dos, que no me gustaron para nada. Yo como mujer no me siento segura de ir a correr en la madrugada. A mí me da miedo que me asalten, que me violen o todas las anteriores. No es posible que esté corriendo en una pista y que desde afuera entre un idiota a gritarme cosas. Me siento vulnerable. La verdad yo soy mala para madrugar, pero también por ese miedo he tenido que poner mucho esfuerzo en correr después de trabajar, y muchas veces lo único que quiero es llegar a descansar. Esto también me hace pensar en que no haría otra maratón.