Lo más difícil ha sido separar el atletismo del fútbol, el fútbol es un deporte de intervalos, subís a tu 80% o a tu 85%, en maratón no, lo primero que me dijo mi entrenador fue 'vamos a hacer grande tu zona 1, tu zona 2, máximo'. Entonces esto ha sido lo más diferente, y también ir a un paso más lento, y tener paciencia de no bajar el pace para trabajar en esa zona 1 o 2. Además de cosas técnicas, me han corregido la posición de mis brazos.