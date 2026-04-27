Economía

¿Manuel Tovar, jerarca del Comex continuará en el gobierno de Laura Fernández? Esto respondió a ‘La Nación’

A las puertas del cambio de gobierno, Manuel Tovar concluirá su gestión el 8 de mayo, tras cuatro años al frente del comercio exterior. Esto fue lo que dijo sobre si sigue en el cargo

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
24/04/2026/ Manuel Tovar Rivera Ministro de Comercio Exterior / Foto John Durán
Con exportaciones al alza y mayor inversión extranjera, Manuel Tovar asegura que su gestión en Comex superó expectativas, mientras define su futuro político y profesional. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ComexManuel TovarLaura Fernández
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.