¿Manuel Tovar, jerarca del Comex continuará en el gobierno de Laura Fernández? Esto respondió a ‘La Nación’

Con exportaciones al alza y mayor inversión extranjera, Manuel Tovar asegura que su gestión en Comex superó expectativas, mientras define su futuro político y profesional.

El próximo 8 de mayo, Manuel Tovar concluirá su gestión de cuatro años al frente del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La presidenta electa, Laura Fernández, oficializará su gabinete la próxima semana. Esta fue la respuesta de Tovar sobre la posibilidad de continuar en la función pública:

“A mí me han honrado las manifestaciones que doña Laura ha hecho de mi trabajo. Lo que yo puedo decir es que para servirle a mi país, a los costarricenses y servirle a doña Laura Fernández, yo estoy a entera disposición para hacerlo desde la trinchera que ella estime", afirmó.

Durante una entrevista con La Nación, el 24 de abril, Tovar indicó que le corresponde a Fernández anunciar su gabinete el 5 de mayo.

“Yo todavía tengo la energía, tengo la vocación y la fuerza, a pesar del cansancio que esta función pública me ha generado. Yo estaré siempre ahí para servir al país donde sea necesario”, reiteró.

Tovar es uno de los seis ministros, de un total de 23, que se mantuvieron en sus cargos durante toda la administración Chaves Robles.

Sobre una eventual ratificación al frente de Comex, el jerarca reconoció que su experiencia está concentrada en comercio exterior.

“Yo en Salud, pues sé lo que sé de arqueología (risas) y en otros sectores no tengo la expertise. Yo estoy donde ella me necesite, pero, obviamente, mi carrera siempre ha estado vinculada a temas de comercio exterior, que es mi especialidad. Me he sentido muy cómodo, pero si ella lo considera, trabajaré donde me indique”.

Sin embargo, también tiene planes en caso de no ser incluido en el equipo de Fernández. Ante la consulta sobre un posible cargo en un organismo multilateral, respondió:

“Me tomaría un tiempo para reflexionar sobre mi futuro. Por supuesto, soy una persona convencida de la importancia del multilateralismo y es un tema que valoraré en su momento, si ese es el escenario que se da”, afirmó.

Tovar fue representante de Costa Rica y jefe de la delegación ante la OCDE entre 2016 y 2021.

Antes, se desempeñó como negociador comercial en Comex y fue responsable de solución de controversias y asuntos institucionales.

Tovar aseguró que concluye su gestión al frente de Comex con una valoración positiva, respaldada en los resultados de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa (IED).

“Llegando al ocaso de este gobierno, hemos hecho un ejercicio de reflexión interna sobre la gestión de su servidor al frente de este ministerio. La verdad es que me voy muy satisfecho. Si le puedo decir con absoluta franqueza: creo que incluso superamos las expectativas que nos trazamos al inicio del gobierno”, concluyó el abogado de 52 años.