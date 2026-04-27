Economía

Manuel Tovar: ‘No podemos controlar al señor Trump y su política arancelaria’

El jerarca del Comex asegura que el país ha presentado una defensa ‘robusta’ en la negociaciones con Estados Unidos en medio de un proceso que podría derivar en nuevas medidas comerciales

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Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
24/04/2026/ Manuel Tovar Rivera Ministro de Comercio Exterior / Foto John Durán
El jerarca saliente del Comex, Maniel Tovar, advierte que la falta de previsibilidad en la política arancelaria de Estados Unidos impacta más la inversión que las exportaciones, mientras Costa Rica intenta diversificar mercados. (JOHN DURAN/John Durán)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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