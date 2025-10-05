Actualidad rojinegra

Concacaf escogió los tres golazos de cuartos de final en Copa Centroamericana... ¿Hay alguno de Alajuelense?

Vea una y otra vez las anotaciones que sobresalieron en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf y saque sus propias conclusiones

Por Fanny Tayver Marín
Diego Campos y Joel Campbell fueron los hombres gol de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras contra Motagua.
Diego Campos y Joel Campbell fueron los hombres gol de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras contra Motagua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

