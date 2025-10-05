Concacaf escogió los tres golazos de cuartos de final en Copa Centroamericana... ¿Hay alguno de Alajuelense?

Diego Campos y Joel Campbell fueron los hombres gol de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras contra Motagua.

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana tuvieron un poco de todo, con emociones, drama, suspenso, colerones, goles malos y hasta golazos que valen miles de dólares.

Dentro de eso, Concacaf eligió las mejores tres anotaciones de esa instancia que dejó a Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Olimpia (Honduras), Real España (Honduras) y Xelajú (Guatemala) como semifinalistas.

Si usted vio todos los partidos posiblemente tiene sospechas de cuáles son los goles que Concacaf hoy destaca como los mejores. ¿Habrá alguno de Alajuelense?

Por supuesto, porque si en Costa Rica y en Honduras fue catalogado como un golazo, la propia Concacaf no podía quedarse atrás.

Y también le dio ese calificativo a la volea de Joel Campbell en el partido en el que los rojinegros le ganaron a Motagua en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, avanzando a las semifinales y sellando su pasaporte a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Este fue el remate de Joel Campbell con el que Liga Deportiva Alajuelense marcó su primer gol contra Motagua en Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La anotación del 12 de Alajuelense se dio tras una acción del mexicano Ronaldo Cisneros y el centro de Anthony Hernández para que Joel Campbell sacara ese vistoso remate al ángulo superior izquierdo desde el centro del área.

Vea los tres golazos destacados por Concacaf

3️⃣ GOLAZOS en los Cuartos de Final de vuelta🔥



🏆 Copa Centroamericana pic.twitter.com/bwWTivEu8p — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 5, 2025

Los otros tantos que acompañan al de Joel Campbell como los tres mejores goles de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf fueron obra de Romario da Silva de Xelajú y Ángel Valencia de Sporting San Miguelito.

¿Qué sigue ahora en la Copa Centroamericana?

Las semifinales se jugarán a finales de este mes. Lo mismo que los repechajes para entregar los últimos dos boletos a Concachampions.

Semifinales de la Copa Centroamericana

Real España vs. Xelajú, miércoles 22 de octubre, 8:06 p. m.

Alajuelense vs. Olimpia, jueves 23 de octubre, 8:06 p. m.

Xelajú vs. Real España, miércoles 29 de octubre, 8:06 p. m.

Olimpia vs. Alajuelense, jueves 30 de octubre, 8:30 p. m.

Repechajes por un boleto a ‘Concachampions’

Cartaginés vs. Motagua, martes 21 de octubre, 8:06 p. m.

Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador, miércoles 22 de octubre, 7 p. m.

Motagua vs. Cartaginés, martes 28 de octubre, 8:06 p. m.

Plaza Amador vs. Sporting San Miguelito, jueves 30 de octubre, 6:45 p. m.

