Alajuelense revive la mágica final femenina a estadio lleno que dio la vuelta al mundo

Viviana Chinchilla y Sianyf Agüero sonríen al pensar en la noche del 16 de diciembre de 2019, cuando pasó lo impensado: la afición de Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio Alejandro Morera Soto y lo llenó para la final de fútbol femenino.

Ellas son las únicas dos jugadoras que se mantienen en el equipo desde que arrancó el proyecto de fútbol femenino de la Liga. Son las únicas que celebraron esos seis campeonatos consecutivos que contabilizan las leonas y que pareciera que el sábado 6 de julio sumarán otra estrella.

También conquistaron el bicampeonato en la Copa Interclubes de Uncaf, consiguieron dos cetros de Supercopa y fueron parte de ese cuadro rojinegro cuando se gestó el convenio entre Alajuelense y Codea que llegó a cambiarlo todo, con esa final el Morera Soto lleno y unido a una sola voz desde las cuatro graderías con el canto de: ¡Liga campeón!

Viviana Chinchilla y Sianyf Agüero lo han ganado todo con Alajuelense, pero sin pensarlo mucho, lo que más las marcó hasta ahora fue lo ocurrido esa noche, con esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo y de las que hasta la propia FIFA hizo eco.

Viviana Chinchilla se emociona al recordar cuando vivió lo impensado con Alajuelense

“Fue una final inexplicable, era algo que yo deseaba, anhelaba, yo venía de años. Había jugado en Primera División muchos años con UCEM, con Codea y el título no se me daba, hasta ese momento. Fue algo que nunca había sentido y con el estadio lleno fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento”, relató Viviana Chinchilla.

Esas escenas las tiene en su mente como si se trataran de un tesoro, una sensación inexplicable que quiere volver a vivir.

Esa final a estadio lleno en diciembre de 2019 fue un triunfo para el fútbol femenino de Costa Rica. El récord de 6.800 en el Ricardo Saprissa se quedó corto. Hasta la FIFA hizo alusión a que en ese partido hubo 17.000 aficionados. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotras salimos a calentar y no se veía tanta gente. En el momento en el que nos dimos cuenta de que estaba completamente lleno fue cuando empezaron a reventar pólvora y la árbitra paró un momento el partido. Yo volví a ver alrededor y dije: ‘Jue, está lleno’. Se me erizó la piel, porque creo que toda jugadora sueña con vivir algo así”.

Priscila Chinchilla fue la autora del gol que le dio el título a Liga Deportiva Alajuelense Codea en la final de diciembre de 2019. (Rafael Pacheco Granados)

La mediocampista dijo que todos los títulos han sido inexplicables, lindos, pero ese momento no lo cambia por nada, porque fueron años de lucha.

“A estadio lleno, ese ha sido el título más significativo para mí. Saprissa tenía un equipazo, de hecho muchas de las que están ahorita acá eran rivales, como Mariela Campos, Fabiola Villalobos, Noelia Bermúdez... Y nosotras con una mezcla de experiencia y jóvenes pudimos sacar el resultado. La afición empujó ese triunfo y pudimos regalarle el título”.

La noche del 16 de diciembre de 2019 también la afición de Liga Deportiva Alajuelense les prometió a las leonas que nunca volverán a jugar en silencio. (Rafael Pacheco Granados)

Viviana Chinchilla insistió en que ella jamás imaginó vivir algo así. Creía que sí llegarían personas a apoyarlas, pero jamás ver ese estadio con un lleno total, con aficionados pagando su entrada para verlas a ellas jugar.

“Fue un sueño hecho realidad”, reiteró, y a las puertas del partido de vuelta de la final del Apertura 2024 del fútbol femenino, cree que todas ellas y el mismo Wílmer López se merecen vivir eso.

El expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Fernando Ocampo, fue un impulsor para que el equipo incursionara en el fútbol femenino. (Rafael Pacheco Granados)

“Todas lo anhelamos y esperemos que este sábado el estadio esté lleno, como lo dijo el profe, queremos que esté la afición ahí y que la fiesta sea rojinegra. Es un sentimiento inexplicable, más vivirlo con estos colores, los que he defendido prácticamente toda mi vida, es algo que nunca voy a olvidar y espero volver a vivirlo”, recalcó Viviana Chinchilla.

Sianyf Agüero: ‘El apoyo en el fútbol femenino creció mucho, Shirley Cruz jaló a la gente’

Sianyf Agüero tenía 15 años y tampoco lo podía creer. La atacante recuerda que salieron a calentar y el estadio no se encontraba del todo lleno, pero a diferencia de otras jugadoras que no se percataron de lo que pasaba porque estaban acostumbradas a jugar con solo sus familiares en las gradas, ella sí volvió a ver hacia las gradas cuando los equipos salieron a la cancha.

“Estaba a reventar y nos contaban que todavía quedaba gente afuera. A uno se le eriza la piel con recordar esas cosas, fue algo mágico. Ver el ambiente, lo cálido que se sentía en la cancha fue muy bonito, ni por la mente nos pasaba. El apoyo en el fútbol femenino creció mucho, Shirley Cruz jaló a la gente. ¿Quién no iba a querer verla a ella jugar?”, expresó Sianyf Agüero.

La apuesta de Alajuelense por contar con un equipo femenino empezó a dar resultados inmediatos desde 2019. Fotografía: Rubén Murillo / Prensa Alajuelense

Hoy ella insta a la gente a que se anime y apoye el fútbol femenino porque sí es rentable, que ellas prometen hacer su trabajo en la cancha, pero que las respalden desde la gradería.

“Como nos dijo el profe, es algo histórico a nivel nacional, que ningún equipo en masculino ni en femenino han logrado esa marca y qué mejor que nosotras para hacerlo ahora. Llevamos una buena ventaja (4-0), pero no nos confiamos, quedan 90 minutos y va a depender de nosotras si conseguimos ese sétimo campeonato”.

Shirley Cruz fue clave para la verdadera revolución del fútbol femenino en Costa Rica y cumplió su sueño jugar con el equipo de sus amores: Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Esa noche, 17.000 personas ingresaron al Morera Soto para verlas jugar y la locura fue tal que los encargados de seguridad tuvieron que cerrar las puertas de la Catedral, porque aún había más aficionados afuera que pretendían verlas jugar y ganar.

Priscila Chinchilla festejó el gol con el entrenador de las leonas en ese momento, Édgar Rodríguez. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense tomó ventaja de 4-0 contra Sporting en el juego de ida de la final del Apertura 2024, con anotaciones de Gabriela Guillén, Keylin Gómez, Kenia Rangel y Ángela Mesén. El partido de vuelta será este sábado 6 de julio, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Las leonas que pronto jugarán la Uncaf en Guatemala y que representarán al fútbol femenino de Costa Rica en la Copa de Campeonas de Concacaf lo tienen claro: huele a heptacampeonato y quieren que el liguismo sea parte de esa fiesta.

Las entradas están a la venta en boleterialaliga.com, cuestan ¢5.000 en 2x1 y con derecho para que un niño ingrese gratis. El propio sábado también se pueden comprar en las boleterías físicas de la casa manuda.

Viviana Chinchilla y Sianyf Agüero recordaron aquella noche mágica del 2019. ¡Hagamos historia y cerremos el hepta en el Morera!



Wílmer López tiene una petición clara y directa para la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

