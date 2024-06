La futbolista cabécar a quien una serpiente casi retira del fútbol jugará su primera final con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tiene jugadoras muy experimentadas. Viviana Chinchilla y Sianyf Agüero han sido parte de todos los títulos coleccionados hasta ahora por las leonas, pero hay otras que disputan su primera final de fútbol femenino.

Ese es el caso de Yoanka Villanueva, una futbolista ofensiva originaria de Talamanca. La orgullosa cabécar de 26 años tiene sangre de madre indígena y de padre limonense. Aunque juega desde hace varios años, nunca había estado en la lucha directa por el título.

“Desde que llegué a la Liga han sido unos meses muy importantes para mí, porque me han enseñado mucho a nivel deportivo, a nivel personal y estoy muy contenta. Mi familia está muy feliz de estar viviendo esto y lo del domingo fue muy lindo”, relató Yoanka Villanueva a La Nación.

Esa tarde no paraba de llover y aunque las leonas tenían una ventaja de 3-1 que consiguieron en el partido de ida de la semifinal contra Saprissa FF, querían ganar también el partido de vuelta. Fabiola Villalobos abrió la cuenta desde el manchón blanco y luego se dio una jugada entre dos futbolistas que ingresaron de cambio.

Kari Nicole Johnston robó un balón y de inmediato sirvió un pase a profundidad que Yoanka Villanueva tradujo en gol. Fue el 2-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto y el 5-1 en el global de esa semifinal.

“Desde que llegué y estaba en el banquillo pensé: ‘Si el profe me da un chance y una oportunidad de entrar, quiero anotar’, porque quería sentir esa emoción tan bonita de poder celebrar con una gran afición, con personas que se hacen sentir y el poder lograrlo fue algo muy hermoso”, detalló Yoanka Villanueva.

Cuenta que viene de una familia muy futbolera y su hermano mayor, Greivin Mercado, estuvo en las ligas menores con Limón y por cosas de la vida no pudo seguir.

“Poder regalarle esto a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, y a él porque yo sé que en mí se cumple su propio sueño es lindo. Me gusta que se sientan orgullosos de lo que he hecho hasta ahora y me encanta que mi familia lo disfrute. Desde que tenía cinco o seis años, yo ya estaba con el balón en el pie”.

Las cosas no han sido fáciles, porque incluso hubo dos momentos en los que casi deja de jugar. Uno fue por una lesión que había tenido a los 16 años, aunado a que sufrió una mordedura de serpiente.

“Volver a la cancha me costó muchísimo, los doctores decían que lo mejor era que lo dejara porque me había afectado mucho. Estaba en casa con mi familia en Talamanca. Fui a visitar a mis abuelos y la casa de ellos está dentro de un cacahuatal y ahí hay un montón de serpientes”.

Yoanka Villanueva vivió un momento mágico cuando salió del banquillo y anotó en la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. (Jose Cordero)

Recuerda que solo sintió la mordedura, los gritos, el susto y la locura, porque en cuestión de segundos todo cambió.

“Fue muy grave, estuve 15 días en cuidados intensivos y fue muy fuerte, fue bien feo. La mordedura fue en la pierna izquierda y los doctores pensaron que no iba a poder volver a jugar nunca más, porque no lograba recuperarme. Duré como dos años para volver a jugar”.

Contra los pronósticos médicos, con mucha fuerza de voluntad y con personas que fueron ángeles para ella y que la ayudaron, su vida regresó a la normalidad y retornó a la cancha.

Después vivió otro momento turbulento: “Cuando llegué a Primera División, el año pasado, finalizando el Apertura, fue un momento muy difícil para mí y quería dejar de jugar. Después lo pensé y mi hermano mayor apareció y me dijo: ‘No es posible que hayas nadado tanto para ahogarte en la orilla, así que sacúdete y sigue’”.

Esas palabras de Greivin Mercado la hicieron entrar en razón de nuevo e intentarlo. Ella sabía que se merecía esa oportunidad, y su familia también.

Yoanka Villanueva está feliz en Alajuelense

Yoanka Villanueva levantó su nivel, hizo un Clausura 2023 muy bueno, al punto que fue cuando entró en los planes de la Liga y las leonas la ficharon.

“Estoy en la disputa de una final y me siento muy feliz por eso. Sporting es un gran equipo, ha venido de menos a más y demuestran por qué han sido finalistas en los últimos años, pero la Liga también es una gran institución que le da respaldo total al fútbol femenino”.

Relató que el equipo de las leonas cuenta con jugadoras que tienen mucha experiencia, con algunas que están en su primera final, pero a la hora de la verdad, todas se sienten fuertes.

“Es un camerino que ahorita está unido y que independientemente de quién entre, ya sea de titular o de cambio, ustedes mismos lo ven, cuando entramos, todas tratamos de hacer lo mejor y eso hace que sigamos por ese buen camino que hemos tenido durante el torneo”.

Destacó que cada una tiene un compromiso total al vestir la camiseta rojinegra, igual que el cuerpo técnico encabezado por Wílmer López.

“Él nos da la confianza y creo que para cualquier jugadora, eso es lo más importante, que el cuerpo técnico que está a tu alrededor te transmita esa confianza para hacer las cosas bien dentro de la cancha. Sumándole el apoyo de las compañeras hace que uno se sienta bien y que pueda darle lo mejor de uno a la institución”.

¿Cómo es Wílmer López como técnico? “Yo estoy muy asombrada, la verdad. Siempre se ha dicho mucho de él, como jugador, lo que fue, lo que representa para la institución. Es una persona muy humilde, muy trabajadora, muy ganadora, que quiere ganar, que quiere que sus jugadoras hagan las cosas bien, trata de entender a sus jugadoras y eso es lo que lo hace un entrenador muy ganador”, respondió Yoanka Villanueva.

La final de fútbol femenino empezará este sábado 29 de junio a las 7 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser. El partido definitivo será el sábado 6 de julio a las 7 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.