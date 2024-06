Wílmer López ni titubea al señalar la principal fortaleza de las leonas de Alajuelense

Wílmer López guio a las leonas de Liga Deportiva Alajuelense a una nueva final del fútbol femenino, pero el Pato más bien lo que ve como que son sus jugadoras quienes le dan ese privilegio a él.

“Ellas imponen este récord, son las que dentro de la cancha ejecutan, hacen y deshacen; anotan y defienden. Uno sencillamente da unas directrices que ellas tratan de cumplir y al final uno depende más de lo que ellas ejecuten dentro del terreno de juego que lo que uno pueda hacer fuera de la cancha”, expresó Wílmer López a La Nación.

Las hexacampeonas nacionales acababan de ganarle una vez más a Saprissa FF y el técnico de la Liga consideró que fue un buen resultado. Al hablar de ese último pulso, señaló que el equipo que marcó la pauta, los ritmos de juego, generó las opciones y terminó anotando fue Alajuelense.

“Sabemos que en nuestra casa tenemos que imponer nuestras condiciones y no fue la excepción. Se pudo jugar bien y fue un partido bonito. Nosotras tuvimos el control del partido”, destacó, luego de consumar el boleto a la final con un global claro y contundente de 5-1.

LEA MÁS: Alajuelense consuma su boleto a la final del fútbol femenino al ganarle de nuevo a Saprissa FF

¿Qué se puede esperar de Alajuelense en esta final ante Sporting? “Lo mismo que se ha visto en las semifinales, un equipo aguerrido, un equipo luchador, un equipo que trata de hacer buen fútbol, siempre y cuando la cancha se preste.

”Sabemos que la cancha allá no es larga, es muy corta a lo largo, no es ancha. Tiene unas dimensiones diferentes a las que acostumbramos jugar, es una cancha que por sus dimensiones implica mucho juego directo, no tanto de manejo de pelota. Ya hemos jugado ahí varias veces, hemos sacado buenos resultados y creo que será una final bastante disputada”, respondió.

Wílmer López no tiene duda de cuál es la gran fortaleza de sus jugadoras, porque tanto las de experiencia como las más jóvenes asumen su rol en la cancha y lo hacen bien.

“La mentalidad de ellas, las condiciones y las capacidades las tienen, por algo están en el equipo. La actitud y la mentalidad de ellas, de querer ser ganadoras, de querer demostrar por qué este equipo está hecho para ser campeón. Venga una jugadora nueva se amolda y se mete de lleno, como Yoanka Villanueva, o Ángela Mesén”, aseguró.

Inclusive, mencionó que la atacante es la goleadora del campeonato y que estuvo en banca el domingo, pero ni siquiera calentó, ni jugó, ni nada, porque venía con un pequeño resentimiento.

“Es el mismo caso de Natalia Mills, que en la semifinal de ida hizo un partidazo y salió con una pequeña molestia. Había que pensar más allá, no era que veníamos consolidados ni seguros para la final, pero tenemos jugadoras con las que podíamos asumir otros roles y que ellas asumieran el rol que les tocaba”.

Cree que en la Liga es clave que cuando no está alguna, quien juegue lo hace bien y todas tienen muy claro que el equipo no depende de nadie.

“Se mantiene una buena actitud, un buen rol, un buen fútbol y se gana. Ahí es donde el equipo gana más fuerza al saber que no depende de ninguna jugadora”.

Los últimos partidos de Alajuelense han estado pasados por agua. Según el Pato, es difícil adivinir si programando los juegos más temprano o más tarde se logra esquivar la lluvia.

“Contra la naturaleza no hay nada que hacer, Dios sabrá cuándo la manda, a qué hora la manda y mientras la cancha esté en buen estado y tenga un buen drenaje, se presta para jugar fútbol y será una final bastante bonita”.

LEA MÁS: Sporting accede por cuarta ocasión consecutiva a la final del fútbol femenino

María Paula Coto expresó que desde el inicio del torneo, el objetivo de las manudas era llegar a la final para ir en busca de otra corona y ya están en ese punto.

“Siempre he dicho que somos un camerino sano, un camerino unido y entre todas nos apoyamos y concretamos los goles que ocupamos para llegar a una final más. Estamos fuertes, nos queda esta semana para trabajar detallitos ahí, pero sabemos que vamos a sacar el objetivo”, pronosticó la jugadora de Alajuelense.

La final del Apertura 2024 del fútbol femenino empezará el sábado 29 de junio a las 7 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, justo el escenario donde las manudas perdió su racha de 16 triunfos en fila hace algunas semanas.

“Son canchas complicadas, diferentes a lo que estamos acostumbradas en nuestra casa, pero creo que es tener un bloque bastante cerrado y aprovechar las que tenemos, definir y concretar de una manera correcta y no estar fallando tanto”.

Después de aquel clásico en el Morera Soto en el que salió con una herida en al frente, María Paula Coto utiliza un protector especial para no pasar más por eso.

“Será mi mano derecha siempre, mi amiga fiel, porque anteriormente, hace como tres años había tenido otro accidente parecido. Cabecear es mi fuerte, me encanta y no quiero que me vuelva a pasar, entonces usaré el protector, ya va a ser para siempre, prácticamente”, detalló la futbolista.

Lo más probable es que el partido de vuelta por la corona del Apertura 2024 del fútbol femenino sea el viernes 5 de julio a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.