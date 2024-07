Wílmer López: ‘Denme ese gusto de poder dirigir una final a estadio lleno’

Wílmer López consiguió siete títulos como jugador de Liga Deportiva Alajuelense, pero no seguidos. Ahora como técnico, está a punto de alcanzar el heptacampeonato con las leonas. (Jose Cordero)

Con goles de Gabriela Guillén, Keylin Gómez, Kenia Rangel y Ángela Mesén, Liga Deportiva Alajuelense prácticamente sentenció el Torneo de Apertura 2024 y se apresta para entrar en los libros de la historia del fútbol costarricense como el primer equipo en alcanzar un heptacampeonato.

Una vez concluido el juego, con ventaja de 4-0 sobre Sporting, Wílmer López tuvo palabras de reconocimiento hacia sus jugadoras: “Lo que han hecho muy bien hasta ahora es para que lleguemos en estos últimos 90 minutos a hacerlo espectacular. Depende única y exclusivamente de ustedes. Merecido, muchachas, felicidades, son un equipazo”.

Después de eso, las jugadoras fueron a compartir unos minutos con esos aficionados que las siguen a todos lados, mientras que el Pato atendió a La Nación y en una de sus respuestas aprovechó para hacerle una petición al liguismo.

- Cuando Alajuelense decidió entrar al fútbol femenino, lo hizo tomándoselo muy en serio y se dio aquella final del 2019 en la que el Estadio Alejandro Morera Soto se llenó. ¿Es hora de que eso vuelva a darse?

- Yo sí deseara decirle a la gente que no he tenido la oportunidad de dirigir a estas muchachas a estadio lleno. Creo que es una bonita petición que le hago al aficionado liguista: denme ese gusto de poder dirigir una final a estadio lleno. Creo que ellas se lo han ganado, se lo merecen y han hecho todo para que, realmente, el sábado 6 de julio ese partido se juegue con el estadio repleto.

”Si hay algo que yo deseara como entrenador es poder dirigir una final o un partido a estadio lleno. El aficionado liguista no me ha dado esa alegría.

”Ojalá el aficionado responda, porque ellas lo merecen. Estamos a un paso de ser nuevamente campeonas, de hacer historia en el fútbol costarricense, porque ningún equipo ha ganado siete campeonatos seguidos y nosotras estamos a las puertas de poder conseguirlo”.

LEA MÁS: Leonas de Alajuelense acarician el soñado e inédito heptacampeonato en el fútbol tico

- ¿Cómo ha sido este torneo para la Liga?

- En este campeonato, en lo que llevamos de todo el torneo, solo hemos perdido un partido. Que seamos el equipo con más goles a favor y el equipo con menos goles en contra refleja el trabajo. Hemos hecho una serie de cosas que terminan demostrando por qué este equipo es el campeón y estamos a las puertas de obtener nuevamente el campeonato.

”Les dije a ellas que pueden hacer la historia que quieran; el techo se lo ponen ellas mismas. Ellas son las que, el día que quieran perder, van a perder y, el día que quieran ganar, van a ganar, porque las condiciones y la capacidad que tienen estas jugadoras es muy buena. Son ganadoras todas. Uno lo siente, lo vive y lo palpa día a día con ellas, y esto lo demuestra”.

LEA MÁS: La cabécar a quien una serpiente casi retira del fútbol jugará su primera final con Alajuelense

- En la cancha de Sporting, por lo general, a la Liga le cuesta, pero esta vez desde el inicio se vio que su equipo quería ganar. ¿Cuánto le agrada eso?

- Si le digo que yo sentía el ambiente de ellas entrenando con positivismo, metidas en una final, que sabían a lo que venían. Este equipo está hecho para eso, está hecho para llegar a finales, está hecho para que sean campeonas y lo han venido demostrando torneo a torneo. No todo lo vamos a ganar; llegará el momento en el que en algún torneo no ganemos.

”Ya se dio que no ganamos un par de Torneos de Copa y llegará el momento en que el campeonato nacional no lo ganemos, pero eso no dará al traste con la mentalidad ganadora de ellas. Creo que el apoyo y el respaldo de parte de la institución ellas lo toman como un compromiso; lo sienten, lo viven y lo retribuyen con buenos partidos, con campeonatos y con un buen accionar”.

LEA MÁS: ¿Cuándo se juega la final del fútbol femenino entre Alajuelense y Sporting?

- ¿Le gustó lo demostrado por el equipo en el arranque de la final?

- Fue un partido muy bueno; partidos perfectos cuesta que se den, pero fue uno de los mejores partidos que hemos tenido en el torneo, no solo por el resultado, sino por la actitud, el accionar y el fútbol que demostraron en una cancha complicada y ante un rival que siempre es difícil, porque no hace ni veinte días nos ganó.

”En el inicio de esta final ellas demostraron que quieren ser campeonas nuevamente. Fue un partido bien manejado, bien jugado, con una disposición y una actitud de parte de las jugadoras espectacular. Creo que no se puede pedir más. Uno sentía esa vibra positiva, ese ambiente de que están en final, de que quieren ser campeonas.

”Así lo sentí en los entrenamientos, en los trabajos, en la concentración. Conseguimos goles, pero ya les dije que nada de triunfalismo, nada de creer que ya conseguimos algo, porque todavía faltan 90 minutos y hay que tener los pies sobre la tierra, nada de descuidarnos, y eso en la semana lo manejaremos, que no haya ese grado de triunfalismo ni de conformismo”.

- ¿Qué espera para el sábado?

- Vamos a luchar, vamos a pelear; queda un partido en nuestra casa y con nuestra afición. Creo que lo muy bueno que hemos hecho durante este campeonato lo tenemos que ir a culminar en nuestro estadio.