Áncora

Seis películas sobre fútbol para ver durante el Mundial 2026

El cine también le ha dedicado mucha atención al fútbol, pero no todas las películas lo abordan del mismo modo. Aquí van seis.

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Por Fernando Chaves Espinach
'Diamantino' (2018), de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, retrata a una figura muy parecida a Cristiano Ronaldo... y muy lejana.
'Diamantino' (2018), de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, retrata a una figura muy parecida a Cristiano Ronaldo... y muy lejana. (NOS Audiovisuais/NOS Audiovisuais)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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