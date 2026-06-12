Seis películas sobre fútbol para ver durante el Mundial 2026

'Diamantino' (2018), de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, retrata a una figura muy parecida a Cristiano Ronaldo... y muy lejana.

Cada Mundial produce sus propias historias de gloria, fracaso, obsesión y redención. Hay mundiales horribles, mundiales aburridos, mundiales inolvidables y mundiales perfectos; valga decir, los cuatro ocurren en simultáneo en cada edición.

No es extraño que el cine haya encontrado en el fútbol un terreno fértil para explorar mucho más que lo que ocurre dentro de la cancha. A propósito de la Copa del Mundo de 2026, estas cinco películas ofrecen maneras muy distintas de acercarse al deporte más popular del planeta.

Juntas, estas obras recuerdan que el fútbol puede ser espectáculo, identidad, conflicto político, memoria o fantasía. Hasta al que más le aburra el ir y venir de la pelota encontrará buen cine aquí.

‘Bend It Like Beckham’ (2002)

La directora británica-india Gurinder Chadha convirtió una historia juvenil en un fenómeno cultural. La película sigue a Jess, una adolescente de familia sikh que sueña con jugar fútbol pese a las expectativas tradicionales de su entorno. Con humor y sensibilidad, aborda temas como la migración, la identidad y los roles de género, sin perder de vista el placer del juego. ¿Se esperaba alguien que se convirtiera en el clásico que es ahora? Tal vez Keira Knightley no, pero la hizo una estrella... y la peli sigue siendo un dulce paseo por el fútbol.

'Bend It Like Beckham' lanzó al estrellato a Keira Knightley. (Kintop Pictures/Kintop Pictures)

‘Maradona’ (2019)

El documental de Asif Kapadia reconstruye la vida de Diego Maradona a partir de cientos de horas de material de archivo. No es exactamente una biografía convencional, sino un retrato de una figura atrapada entre el mito deportivo y la presión de una fama que terminó por devorarlo. Su etapa en Nápoles ocupa el centro del relato. No olvidemos las pelis brillantes de Kapadia sobre Amy Winehouse y Ayrton Senna.

‘Offside’ (2006)

Pocas películas han utilizado el fútbol con tanta inteligencia política como esta obra del cineasta iraní Jafar Panahi (uno de los cineastas más premiados del mundo). La trama sigue a varias jóvenes que intentan ingresar a un estadio para ver un partido de la selección de Irán, pese a las restricciones que se lo impiden. Filmada durante un encuentro real de clasificación mundialista, combina comedia, crítica social y observación documental.

‘Looking for Eric’ (2009)

En esta comedia dramática de Ken Loach, un cartero de Manchester atraviesa una crisis personal y comienza a recibir consejos imaginarios de su ídolo, Eric Cantona (quien aparece en la peli). El resultado es una reflexión sobre la amistad, la solidaridad y el lugar que ocupan los héroes deportivos en la vida cotidiana.

‘Zidane: A 21st Century Portrait’ (2006)

Lejos de los documentales tradicionales, los artistas visuales Douglas Gordon y Philippe Parreno filmaron a Zinedine Zidane durante un único partido del Real Madrid. Diecisiete cámaras siguen exclusivamente al mediocampista durante 90 minutos. El resultado es una obra hipnótica que convierte un partido de fútbol en un estudio sobre el tiempo, la concentración y la percepción.

‘Diamantino’ (2018)

La propuesta más extraña de la lista. Los portugueses Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt imaginan a una superestrella del fútbol inspirada libremente en Cristiano Ronaldo que se ve envuelta en conspiraciones políticas, clonación y sátira social. Es absurda, delirante y, precisamente por eso, una de las películas más originales que ha producido el cine reciente sobre el universo futbolístico.