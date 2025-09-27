Áncora

El cineasta que desafía la censura y la prisión: ‘Me prohibieron trabajar y no sirvió de nada’

Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes tras estar en prisión y filmar en clandestinidas. Ahora planea su próxima película.

EscucharEscuchar
Por AFP
En el 2018, la película de Jafar Panahi se estrenó en Cannes sin él, que estaba encarcelado en Irán. (LAURENT EMMANUEL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafar PanahiIránPalma de OroFestival de Cannescensuracine
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.