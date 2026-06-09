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La millonaria pensión vitalicia que Cristiano Ronaldo tendría que pagar si se separa de Georgina Rodríguez

Un reporte internacional afirmó que la modelo argentina recibiría más de $114.000 al mes y una propiedad de lujo si la relación terminara

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso tras nueve años juntos.
El supuesto pacto entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contempla apoyo económico permanente y bienes inmobiliarios de alto valor. (La Nación Argentina/Instagram @georginagio/La Nación Argentina/Instagram @georginagio)







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O Globo

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