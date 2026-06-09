La millonaria pensión vitalicia que Cristiano Ronaldo tendría que pagar si se separa de Georgina Rodríguez

El supuesto pacto entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contempla apoyo económico permanente y bienes inmobiliarios de alto valor.

La posibilidad de una separación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvió a generar atención internacional tras una publicación que reveló detalles de un supuesto acuerdo económico entre la pareja.

Según una información divulgada por el medio Time of India, la modelo y empresaria argentina recibiría una pensión mensual vitalicia superior a $114.000 si la relación con el futbolista portugués llegara a su fin.

La publicación indicó que el supuesto acuerdo surgió después del nacimiento de Alana Martina, hija de la pareja. El objetivo sería proteger el patrimonio de Ronaldo y garantizar la estabilidad financiera de Rodríguez y de los hijos.

Además del pago mensual, el informe señaló que el acuerdo incluiría la propiedad de una mansión de lujo en La Finca, una exclusiva zona residencial ubicada en Madrid.

La residencia se encuentra en el área de Pozuelo de Alarcón. Distintas publicaciones la consideran una de las inversiones inmobiliarias más valiosas realizadas por el futbolista.

El reporte generó interés debido al perfil público de la pareja. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016. Ambos se comprometieron en agosto de 2025.

Rodríguez es madre biológica de los dos hijos menores del jugador. También participa en la crianza de los tres hijos mayores del delantero portugués.

A pesar de las especulaciones sobre una eventual ruptura, no existe información que indique problemas en la relación. Por el contrario, ambos mantienen una relación estable desde hace varios años.

Las publicaciones internacionales estiman que la fortuna de Cristiano Ronaldo ronda los $1.400 millones. Esa cifra lo convirtió en el primer futbolista en alcanzar la condición de multimillonario.

Hasta el momento, los representantes de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no emitieron declaraciones oficiales sobre los supuestos términos del acuerdo mencionado por el medio internacional.

Mientras tanto, el futbolista de 41 años se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo con la selección de Portugal, una marca sin precedentes en la historia del torneo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.