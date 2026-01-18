Áncora

Fernando Contreras, bardo del desencanto: Una entrevista con el escritor sobre su obra y la Costa Rica de hoy

El destacado escritor costarricense reflexiona sobre su obra y el lugar de los monstruos en la sociedad actual.

EscucharEscuchar
Por Rodrigo Muñoz-González
Fernando Contreras
Contreras ganó el premio Aquileo J. Echeverría en dos ocasiones: en 1995, por 'Los Peor', y en 2000, por 'El tibio recinto de la oscuridad'. (Rodrigo Muñoz/Editorial de Costa Rica/Rodrigo Muñoz/Editorial de Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando ContrerasLiteratura costarricenseLos PeorÚnica mirando al mar

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.