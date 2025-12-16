Foros

Cuando nuestros adultos mayores ‘sobran’ en estas fechas

La población adulta mayor crece a un ritmo acelerado: para el año 2040 seremos un millón de personas adultas mayores, una cifra que originalmente se proyectaba para el 2050

Por Fernando Morales Martínez
Adultos mayores en Navidad y fin de año, soledad, abandono, descuido
Miles de adultos mayores en Costa Rica viven con ingresos muy limitados o incluso sin ingresos. Muchos enfrentan soledad, carencias y necesidades que, como sociedad, no podemos seguir ignorando. Que en esta Navidad, y siempre, tengamos empatía. (Shutterstock/Foto:)







