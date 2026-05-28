Centro de Cine aún no tendrá nuevo director: Ministro de Cultura explica las razones

Desde el cambio del gobierno y el inicio de la administración de Laura Fernández Delgado, el Centro de Cine no tiene director general. Tras la salida de Raciel del Toro Hernández del puesto, no se ha nombrado un nuevo jerarca, ni se nombrará hasta que no se publique el reglamento a la ley que reformó el centro.

Así lo confirmó a La Nación el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, en una entrevista del viernes 22 de mayo.

El 13 de febrero de 2025 se aprobó el expediente 22.852, Ley de Cinematografía y Audiovisual, que reformó la institución que operaba como Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. El cambio buscaba, entre otros aspectos, consolidar la ampliación del trabajo del Centro de Cine hacia otras manifestaciones audiovisuales, como el sector de videojuegos.

Por ello, requería un reglamento, el cual se sometió a consulta pública y aún no ha sido publicado. “El reglamento está listo, pero quedó en el limbo del cierre e inicio de administración. Entonces, yo espero que salga pronto”, explicó el ministro Rodríguez.

El Centro de Cine alberga el Archivo de la Imagen, que se dedica a la conservación y restauración de cine costarricense. (Centro de Cine/Archivo de la Imagen, Centro de Cine)

Reforma institucional

La ausencia de reglamento incide en el nombramiento del director del Centro porque la ley reforma la composición del ahora llamado Consejo de Cinematografía y Audiovisual.

“El Consejo, al final del día, es quien tiene que hacer la recomendación (a quién nombrar como jerarca) y por eso fue que decidimos pues no brincarnos lo que sabemos que viene para acelerar (el nombramiento”, explicó Rodríguez.

De acuerdo con la ley 22.852, el nuevo Consejo será conformado por siete miembros (que no devengan dieta alguna):

El ministro de Cultura y Juventud, o en su lugar el viceministro, quién lo presidirá y en caso de empate ejercerá voto de calidad.

La persona comisionada fílmica o su representante (un puesto nombrado en Procomer).

Una persona representante de los centros de educación superior pública y privada, que impartan las carreras en el área cinematográfica, audiovisual y afines.

Una persona representante del sector de producción cinematográfica o audiovisual.

Una persona representante de las organizaciones de exhibidores y distribuidores cinematográficos y audiovisuales públicos y privados.

Una persona representante de las organizaciones de directores, escritores y actores.

Una persona representante del sector de animación digital y videojuegos.

Según la nueva legislación, cada miembro es nombrado por el ministro de Cultura y Juventud, “a partir de las ternas que le presenten las organizaciones debidamente constituidas e inscritas”. Los nombramientos serán por dos años y podrán ser reelegidos por una única vez.

“El Centro de Cine tiene muchos retos, por lo cual también me ilusiona mucho este nuevo proceso; el reglamento nos quedó bastante bonito”, concluyó.

El Cine Variedades volverá a ofrecer proyecciones de cine regular bajo la dirección del Centro de Cine y Audiovisual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre esos desafíos se encuentra el proceso de remodelación y reapertura del Cine Variedades, un extenso proceso que inició en 2013 y que ha pasado por múltiples planes, etapas y tropiezos. El Ministerio de Cultura y Juventud recién abrió la licitación pública para una nueva fase del proyecto de rehabilitación del primer cine de San José, ubicado cerca de la Plaza de la Cultura.

El Centro de Cine y Audiovisual nació en 1971 nació como Departamento de Cine del incipiente Ministerio de Cultura. En 1973 pasó a ser el “Centro de Cine”, pero la ley que lo renombró se promulgó hasta 1977. Operaba entonces como productor cinematográfico, el primero en el país, y creó un significativo acervo de documentales y ficciones que se divulgan hoy en sus mútiples actividades.

Con el cambio de siglo, y tras importantes reformas a la política cultural en torno al audiovisual, el Centro de Cine hoy opera como el coordinador sectorial, produce actividades para públicos en todo el país, y gestiona el único fondo de producción audiovisual y de videojuegos de Costa Rica, el Fondo El Fauno.