Áncora

Centro de Cine aún no tendrá nuevo director: Ministro de Cultura explica las razones

En febrero de 2025 se aprobó ley que lo renombra Centro Costarricense de Cine y Audiovisual y modifica su estructura administrativa.

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Por Fernando Chaves Espinach
Centro de Cine en San José.
El Centro de Cine se ubica en barrio Otoya, en San José. (Centro de Cine)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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