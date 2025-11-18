Áncora

El Cine Variedades un poco más cerca de su reapertura: Vea los arreglos que se están haciendo

Segunda fase de intervención del Cine Variedades, inmueble patrimonial finaliza con fachada remozada. ¿Qué más falta para que abra como sala de cine?

Por Fernando Chaves Espinach
Cine Variedades, avances en su restauración
La intervención de la fachada era lo prioritario en esta segunda etapa de intervención del edificio patrimonial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

