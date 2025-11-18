El Cine Variedades un poco más cerca de su reapertura: Vea los arreglos que se están haciendo

Las primeras funciones de cine en la historia tomaron lugar en 1895, y poco después, en 1897, abría el teatro donde se realizarían las primeras en Costa Rica. El Cine Variedades es uno de los edificios emblemáticos del centro de San José, con su característica fachada y los recuerdos de un siglo de películas. Pero su deterioro exigía intervención, que ahora da un paso crucial.
La segunda etapa del proceso de restauración y reacondicionamiento del espacio está cerca de concluir, según había anunciado el Ministerio de Cultura y Juventud. La Nación visitó el edificio patrimonial para conocer los avances de una fase que requirió la inversión de ¢149 millones.
En los últimos meses, se realizó un urgente reforzamiento de la estructura, se empezó a retirar el piso viejo para cambiarlo, se rehízo el drenaje pluvial y se remozó la fachada con ventanas y puertas nuevas acorde con su estilo, detalló Raciel del Toro, director del Centro de Cine, institución que administra el Variedades. En la primera etapa ya se habían invertido ¢80 millones.
Ahora sigue el proceso de reacondicionamiento interno para reabrirlo como sala de cine. De acuerdo con Del Toro, en el primer piso se instalarán 304 butacas y, en el balcón, una 30 o 31 más amplias. El segundo balcón será sala del proyeccionista y zona de almacenaje.
Todo el remozamiento interno y la instalación de la tecnología audiovisual se iniciará, según las previsiones, hacia mayo. Primero requerirá ¢630 millones y luego se le sumará otra fase, hasta llegar a ¢1.350 millones. Eso incluye el mobiliario, el equipo de proyección y 32 parlantes con tecnología Dolby.
De este modo, el Centro de Cine contará con dos salas para la promoción del cine costarricense e internacional: la Sala Gómez Miralles en su sede de barrio Otoya y el Variedades. Además, el edificio incluirá salas educativas y exposiciones de equipo cinematográfico y de historia del cine local.
En el recorrido de La Nación, se apreciaron elementos sobrevivientes de distintas épocas del cine, el cual realizó funciones regulares hasta el 2014. Docenas de paneles metálicos traídos de Bélgica a inicios del siglo XX resisten parcialmente: los del piso superior serán restaurados según especificaciones técnicas.
Asimismo, se preservarán rótulos, rejillas y decoraciones; parte de la madera dañada se mostrará como testigo de la cambiante arquitectura del histórico recinto.
Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.
