Restaurar el Cine Variedades costaría más de ¢1.600 millones

La restauración del Cine Variedades ya está en marcha y se estima que para todo el proceso, que concluirá en el 2026, se invertirán más de ¢1.600 millones. Los trabajos se dividirán en tres etapas: la primera costará ¢88,7 millones, la segunda será de ¢187 millones y para la tercera requerirá de una inversión de ¢1.350 millones.

Así se confirmó este 5 de noviembre durante una conferencia en la que participó Lynder Sánchez, director de la Dirección de Patrimonio Cultural; Raciel del Toro, director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, y Alexander Castro Mena, viceministro administrativo del Ministerio de Cultura.

Las autoridades definieron que las obras servirán para poner “en valor” del edificio, que se proyecta como una sala de proyección de cine continua. Cabe destacar que esta restauración es meramente estructural y aún no se definen los plazos para que el cine entre en funcionamiento.

“Va a ser un espacio de recuperación económica para el sector audiovisual. El cine no tiene ningún espacio de proyección continua como tienen otras artes; salvo la sala Gómez Miralles, que tiene el Centro de Cine, que es un espacio para apenas 60 personas. El Variedades tendría alrededor de 300 lugares″, explicó Raciel del Toro.

Raciel Toro, Alexander Castro y Lynder Sánchez anunciaron el proyecto de restauración que planificaron para el Cine Variedades. Foto: Lilly Arce

La primera fase comenzó este lunes 4 de noviembre, aunque tuvo orden de inicio el pasado 29 de octubre. Se extenderá por dos meses e incluirá, grosso modo, la estabilización de filtraciones de agua que han dañado las estructuras del inmueble.

Posteriormente, en el 2025 arrancará la segunda etapa para la que, además de los ¢187 millones previstos, el Ministerio de Cultura busca que se añadan ¢130 millones. Se trabajará en el mantenimiento de la fachada, cambio de piezas dañadas en el interior y preparar la madera con un retardante contra el fuego, entre otras labores.

En el 2026 se llevaría a cabo la tercera y última etapa, que requeriría una inversión de ¢1.350 millones. Según aclaró Sánchez, director de Patrimonio, ese monto serviría para abrir un proceso de licitación; no obstante, dicha inversión dependerá de una aprobación del gobierno en el futuro.

“El edificio tiene materiales recientes, como forros de plywood, eso no es original. El propietario hace más de 10 años lo atendía como podía. Nosotros vamos a mantener la estructura como tal. Va a haber solo algunas afectaciones para cumplir con la ley 7600, como poner un ascensor y rampas. No es cierto que no se le pueda hacer nada a una obra patrimonial, porque hay que darle valor”, declaró el director de Patrimonio.