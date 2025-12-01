Áncora

77 años de la abolición del Ejército en Costa Rica: el rincón de San José donde aprendemos de este acontecimiento histórico

En medio de San José, rincones semiocultos preservan la memoria de una decisión trascendental para Costa Rica: abolir el Ejército y optar por la paz. Conozca este recorrido.

Por Fernando Chaves Espinach
Muro de la Abolición en el Museo Nacional, antiguo Cuartel Bellavista.
Muro de la Abolición en el Museo Nacional, antiguo Cuartel Bellavista. (Museo Nacional/Captura de pantalla)







Fernando Chaves Espinach

