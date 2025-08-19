Yokasta Valle celebra nueva conquista y la muestra con orgullo: Vea de qué se trata

La boxeadora costarricense Yokasta Valle mostró con entusiasmo su nueva casa en el condominio Los Reyes, en La Guácima de Alajuela. La deportista compartió un video en el que expresó la satisfacción de cumplir una meta que soñó durante años.

Valle recordó que hace cinco años adquirió su primer apartamento en San Rafael de Alajuela. El inmueble tenía tres habitaciones pequeñas. Una de ellas la adaptó como vestidor debido a la cantidad de ropa y equipo deportivo que debía organizar. Ese fue el inicio de un camino que la motivó a buscar un espacio más amplio.

“Con mucho orgullo puedo decir que esta casa ya es mía. Gracias a Dios, a mi trabajo, esfuerzo y dedicación. Estoy feliz de tener mi casa”, expresó la boxeadora.

Yokasta Valle presentó su nueva casa en el condominio Los Reyes, en La Guácima de Alajuela. (Lilly Arce)

La atleta relató que siempre se visualizó viviendo en una casa con patio y espacio suficiente. Durante la presentación de su nueva casa mostró el área frontal y destacó la amplitud del jardín trasero. Allí planea realizar una fiesta de bienvenida para familiares y amigos.

Valle aseguró que la adquisición representa más que un logro económico. Para ella, es la confirmación de que los sueños se cumplen con disciplina y perseverancia.

La vivienda, de dos pisos, simboliza un nuevo capítulo en la vida de la deportista. La campeona del pueblo señaló que cada sacrificio realizado en su carrera rindió frutos y le permitió alcanzar un anhelo que consideraba fundamental en su desarrollo personal.

Con la misma determinación que la llevó a conquistar títulos mundiales en el cuadrilátero, Yokasta Valle celebra ahora una victoria fuera del ring.