Yokasta Valle celebra nueva conquista y la muestra con orgullo: Vea de qué se trata

La boxeadora destacó la importancia de visualizar metas y trabajar con disciplina

Por Fiorella Montoya

La boxeadora costarricense Yokasta Valle mostró con entusiasmo su nueva casa en el condominio Los Reyes, en La Guácima de Alajuela. La deportista compartió un video en el que expresó la satisfacción de cumplir una meta que soñó durante años.








