¿Yokasta Valle tiene novio? La boxeadora reveló detalles íntimos de su vida

Las dos invitadas especiales a la edición de este 7 de agosto del programa Ke Arda Pódcast, de Diego Bravo y Keyla Sánchez, fueron las campeonas de boxeo Yokasta y Naomy Valle.

El episodio, que se publicó en YouTube a las 7 p. m., las deportistas hablaron sin filtros, pero una confesión especial de Yokasta llamó mucho la atención y es que la pugilista se refirió a un tema personal que muy pocas veces toca en sus entrevistas: su situación sentimental.

Ante las preguntas de Diego y Keyla, Yokasta contó que desde hace tres años mantiene una relación sentimental con una persona.

Yokasta aceptó que está enamorada, pero que mantiene su relación en bajo perfil, en secreto, para mantenerla segura. “Estoy bien enamorada del boxeo y también, bien enamorada”, manifestó Valle.

La deportista afirmó que su pareja “es el hombre perfecto”, ya que la apoya siempre en su profesión y que la comprende cuando tiene que salir de campamento para entrenar durante mucho tiempo.

