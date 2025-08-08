Viva

¿Yokasta Valle tiene novio? La boxeadora reveló detalles íntimos de su vida

En una conversación con Diego Bravo y Keyla Sánchez en su pódcast, la boxeadora habló sin filtros

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Yokasta Valle
Las boxeadoras Yokasta y Naomy Valle fueron las invitadas especiales del pódcast de Keyla Sánchez y Diego Bravo. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yokasta ValleNaomy ValleDiego BravoKeyla SánchezKe Arda Pódcast
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.