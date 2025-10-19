Yina Calderón enfureció a fans luego de polémica pelea en evento de Westcol

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' duró solo 20 segundos. Westcol le brindó su apoyo a Valdiri.

Este sábado 18 de octubre, en el Coliseo Medplus de Bogotá, el evento Stream Fighters 4 prometía cerrar con un enfrentamiento épico, pero terminó en una de las polémicas más sonadas del entretenimiento digital.

La pelea estelar de Stream Fighters 4, organizado por el reconocido streamer Westcol, culminó de forma abrupta cuando Yina Calderón abandonó el combate contra Andrea Valdiri a solo 20 segundos de haber iniciado.

El evento Stream Fighters 4 reunió a creadores de contenido de varios países en una serie de combates de exhibición que mezclaron espectáculo y boxeo amateur. La propuesta busca unir a figuras del entretenimiento digital en enfrentamientos deportivos transmitidos en vivo.

LEA MÁS: Influencer colombiano reveló el millonario monto que le pagaron en el país: ‘Costa Rica está desesperada porque vuelva’

Ante miles de espectadores y una audiencia masiva en línea, lo que se anunciaba como un duelo intenso entre dos de las influencers más mediáticas de Colombia, se transformó en un episodio de decepción. Apenas sonó la campana, Valdiri lanzó una ofensiva contundente y arrinconó a Calderón, quien, tras unos segundos de presión, se quitó los guantes y el casco, señalando su decisión de no continuar.

La escena generó abucheos y molestia entre los asistentes, que esperaban ver el resultado de meses de entrenamiento y de las constantes provocaciones entre ambas. En medio de la confusión, el árbitro declaró a Andrea Valdiri como la ganadora por abandono.

Lejos de celebrar, Valdiri mostró su frustración por el desenlace. “Tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron a ver una buena pelea. Gracias por acompañarme”, dijo la barranquillera frente al público. Luego agregó: “No tuve una buena rival... Tan gamina (grosera) que se creía y vea, hay gente que no tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada”.

Por su parte, Yina Calderón se limitó a felicitar a su contrincante sin explicar las razones de su retiro. El organizador del evento, Westcol, también intervino visiblemente molesto, intentando sin éxito convencerla de continuar.

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri fue promocionada como la más picante de Latinoamérica pero decepcionó a sus fans. (Instagram/Instagram)

El streamer Westcol, quien visitó Costa Rica recientemente para participar en actividades con creadores nacionales, consolidó con esta cuarta edición uno de los eventos de mayor alcance en el mundo del streaming latinoamericano. Sin embargo, la conversación de la noche se centró en la pelea más corta del evento, que dejó a los espectadores con desilusión y memes.

LEA MÁS: Famoso influencer colombiano visitó Costa Rica y dice que lo que vivió en el país hace que ‘no pueda volver’

Tras el enfrentamiento, el nombre de Yina Calderón se volvió tendencia en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde usuarios de varios países, incluido Costa Rica, expresaron su molestia por la duración del combate.

Mientras tanto, Andrea Valdiri agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que continuará entrenando para futuros eventos. Stream Fighters 4 cerró con otros cinco combates que, a diferencia del principal, sí cumplieron con las expectativas de los fanáticos.