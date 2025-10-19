Viva

Yina Calderón enfureció a fans luego de polémica pelea en evento de Westcol

La pelea entre las influencers en el evento ‘Stream Fighters 4′ duró solo 20 segundos. El abrupto final causó enojo en el público y convirtió a Yina en tendencia en X, incluso en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fiorella Montoya
El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 duró solo 20 segundos. Westcol le brindó su apoyo a Valdiri.
El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' duró solo 20 segundos. Westcol le brindó su apoyo a Valdiri. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yina CalderónWestcolAndrea ValdiriStream Fighters 4
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.