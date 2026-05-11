¡Ya nació la nieta de Adriana Durán!: Vea las primeras fotos de la bebé

La noche del domingo, a través de sus redes sociales, la periodista Adriana Durán anunció con emoción el nacimiento de su nieta Aura.

“Y entonces mi mundo jamás será igual… ahora soy abuela", escribió Durán junto a una serie de fotografías en las que aparece la recién nacida en brazos de sus padres: Diego Estrada, hijo mayor de la comunicadora, y su pareja.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación por parte de seguidores y amigos, quienes celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia.

“Que Dios y la Virgencita la cuiden siempre. Está preciosa. Felicidades abuelita”. “Qué es esa belleza, muchas felicidades”. “Muchas felicidades, bendiciones para esos nuevos papás y que el Señor los guíe en este bello y bendecido camino”, fueron algunos de los comentarios.

El nacimiento de Aura se da dos meses después de que Durán compartiera públicamente la noticia del embarazo. En marzo, la periodista expresó su ilusión ante la llegada de su nieta: “Un maravilloso regalo de Dios y de la vida es multiplicar el amor… Desde ya la espero con la mayor ilusión del mundo”.

Previo al nacimiento, a mediados de abril, la familia celebró el baby shower de la bebé, ocasión en la que también compartieron emotivos momentos. “Gracias a Dios por este regalo de vida, y junto a mi familia poder darle la bienvenida a una bebé que, como su nombre significa, traerá luz, energía, armonía y belleza”, expresó Adriana Durán en ese momento.

Con la llegada de Aura, la periodista inicia una nueva etapa personal marcada por la alegría y la unión familiar, celebrando la vida y el amor que trae consigo su primera nieta.