Adriana Durán reveló el nombre que llevará su nieta: así fue el baby shower para la bebé

Adriana Durán compartió con emoción cómo fue el baby shower de su nieta.

Hace poco más de un mes, la periodista Adriana Durán anunció que se convertirá en abuela, luego de que su hijo mayor, Diego Estrada, diera a conocer que será papá. Recientemente, la familia celebró el baby shower para la bebé.

Durán compartió en sus redes sociales los detalles del evento, que tuvo como temática conejos y flores en tonalidades rosadas y blancas, acompañadas de mariposas en la decoración. Además, la comunicadora reveló el nombre que llevará la niña: Aura.

Este fue el pastel del baby shower de la nieta de Adriana Durán. (Tomada de redes sociales)

Todo el festejo quedó registrado en fotografías, donde se observan elementos como el pastel, cupcakes, la decoración y a la pareja mientras abría los regalos para la bebé.

“Gracias a Dios por este regalo de vida, y junto a mi familia poder darle la bienvenida a una bebé que, como su nombre significa, traerá luz, energía, armonía y belleza”, escribió Durán.

La decoración del baby shower de la nieta de Adriana Durán combinó mariposas, flores y colores pasteles. (Tomada de redes sociales)

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes aprovecharon para enviarle mensajes de cariño y buenos deseos: “Muchas felicidades y miles de bendiciones”. “Una gran bendición. Dios y la virgencita siempre te cuiden, Aura, un fuerte abrazo”.

La familia de Adriana Durán se prepara para recibir en las próximas semanas a Aura. (Tomada de redes sociales)

El anuncio y la celebración marcan un momento especial para la familia, que espera con ilusión la llegada de Aura, una bebé que ya es recibida con amor y buenos deseos.