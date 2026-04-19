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Adriana Durán reveló el nombre que llevará su nieta: así fue el baby shower para la bebé

La periodista compartió en sus redes sociales los detalles del evento, cuya temática estuvo inspirada en un tierno animal

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Por Fátima Jiménez
Adriana Durán
Adriana Durán compartió con emoción cómo fue el baby shower de su nieta. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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