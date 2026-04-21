¡Ya es oficial! Douglas Sánchez vuelve a Multimedios, pero no al puesto que ocupó antes

Ya es oficial: el periodista Douglas Sánchez regresará a Multimedios tras su reciente salida del canal Opa! A partir de mayo, se estrenará a las 9 p. m. en el programa No Mientas Show, que será conducido por él junto con Jorge Obando.

La confirmación fue hecha este lunes por parte de Multimedios. La televisora anunció, además del regreso de Sánchez, una serie de ajustes en su horario estelar.

De acuerdo con la información, Telediario estelar ampliará su duración a dos horas y se emitirá de 7 p. m. a 9 p. m., con la conducción de Natalia García y Michael Soto.

Multimedios indicó que el noticiero buscará profundizar en los temas de coyuntura, al tiempo que mantendrá la interpretación en lengua de señas costarricense (Lesco) durante su primera hora.

Tras el noticiero y el espacio de Douglas Sánchez y Jorge Obando, a las 10 p. m. continuará Fútbol Al Día, que se mantendrá enfocado en el análisis deportivo, ahora con un equipo renovado y la participación de panelistas invitados.

El cierre de la jornada quedará en manos de Telediario Internacional, presentado por Alejandro Ramírez.

Con estos ajustes, el canal reorganiza su franja nocturna para encadenar varias horas consecutivas de producción nacional, que se suman a espacios previos como Mi Casa es Su Casa y Alerta 8.

Douglas Sánchez dejó recientemente el canal OPA tras una serie de movimientos internos. El 17 de marzo del 2026 salió de la conducción del programa El octavo mandamiento y, semanas después, el 6 de abril, confirmó su renuncia definitiva al canal, donde permaneció por poco más de tres años.

Antes de ese proyecto, Sánchez ya había formado parte de Multimedios, donde se desempeñó como director del noticiero.