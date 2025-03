Will Smith vuelve a la música: Así lo anunció la estrella estadounidense

'Based On A True Story' será el primer álbum de Will Smith en 20 años.

El actor y rapero estadounidense Will Smith estrenará el 28 de marzo Based On A True Story, su primer disco de estudio en 20 años.

“¡Es oficial! Mi nuevo álbum, Based On A True Story, sale el 28 de marzo. ¡Dos semanas! Resérvalo. Llevo un tiempo trabajando en este proyecto y tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes”, anunció el artista en Instagram.

Será su primer proyecto musical desde Lost and Found, publicado en 2005. Según el medio especializado Deadline, el disco podría ser el inicio de una trilogía, ya que su subtítulo es Season 1: R.T.I.W.

Deadline recordó que Lost and Found, al igual que tres de sus otros cuatro discos en solitario, alcanzó el Top 10 en su lanzamiento.

En su faceta musical, Will Smith, de 56 años y ganador de cuatro premios Grammy, logró la fama junto a DJ Jazzy Jeff en el dúo Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Como solista, cosechó éxitos con los álbumes Big Willie Style y Willennium, además de temas populares como Miami, Men in Black y Gettin’ Jiggy Wit It. En el cine, se consolidó como estrella con Men in Black (1997) y obtuvo un premio Óscar por su interpretación en King Richard (2022).

Sin embargo, la noche que ganó la estatuilla a mejor actor fue noticia por golpear al presentador Chris Rock durante la ceremonia.

