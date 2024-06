Will Smith regresa tras la bofetada en los Óscar con la promoción de ‘Bad Boys 4′

Will Smith, el reconocido actor estadounidense, regresó a la actuación tras abofetear a su colega Chris Rock en la ceremonia de los premios Óscar del 2022. Además, trató de mejorar su imagen apareciendo en cameos de amigos en sus redes sociales, coincidiendo con la promoción de su nueva película, Bad Boys: Ride or Die, que se estrenó este viernes 7 de junio.

Will Smith hace cameos de amigos en su regreso a los cines

Después del incidente, Smith fue excluido por diez años de cualquier evento de la Academia de Hollywood en abril del 2022, lo que retrasó su reacción y expresión de arrepentimiento. En aquel momento incómodo, volvió a su asiento al lado de su esposa tras la bofetada y, minutos más tarde, le otorgaron un Óscar. En su discurso, argumentó que el amor puede llevar a las personas a hacer locuras. Horas después, se difundió un video suyo bailando en la fiesta de la revista Vanity Fair al ritmo de uno de sus grandes éxitos: Gettin’ Jiggy Wit’ It.

Posteriormente, Smith se disculpó a través de un video en sus redes sociales por el incidente. Este suceso también le causó otros problemas, como el colapso de la organización benéfica de su familia. Netflix, por otro lado, suspendió la producción de la película Fast and Loose, protagonizada por Smith, y no la reanudó hasta que Sony finalizó la cuarta entrega de la saga Bad Boys.

Jada Pinkett Smith, quien buscó la reconciliación entre el agresor y la víctima, lanzó sus memorias en 2023. En ellas, reveló que ella y Will estuvieron viviendo en residencias separadas durante siete años. Sin embargo, lo respaldó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con sus hijos, en el estreno de su última película.

No obstante, no fue hasta el festival de Coachella 2024, donde Will interpretó Men in Black durante el concierto de J Balvin, que significó su retorno oficial a la vida pública.

El posible éxito de Bad Boys 4 en taquilla le permitiría a Smith retomar Fast and Loose y otra película titulada Sugar Bandits, en la que encarnará a un veterano de Irak que se une a otros excompañeros para enfrentarse a unos narcotraficantes en Boston, Estados Unidos. Además, está rodando la serie De Polo a Polo para la compañía National Geographic.

En una entrevista en el programa español El Hormiguero, que se emitió el miércoles 29 de mayo, lo más cercano que Smith se refirió al incidente de los Óscar fue cuando el conductor Pablo Motos le pidió algún consejo para afrontar momentos difíciles.

“Lo más importante es aceptar que soy un ser humano y no soy perfecto; en esa búsqueda de la perfección es cuando pierdes la autoestima. En estos últimos años, me vi obligado a aceptar mis defectos y a aprender a quererme un poco más como persona imperfecta”, expresó.

