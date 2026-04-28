Viva

Wálter Campos, de Teletica, se libra de una paliza en plena filmacion: el mismo periodista cuenta qué pasó

El comunicador y actor explicó que es la primera vez que recurre a este recurso, y lo hace por una razón de peso

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Por Fátima Jiménez
Wálter Campos
El periodista explicó que, por primera vez en su trayectoria como actor, tuvo que recurrir a un doble de acción. (Tomada de redes. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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