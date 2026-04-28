Wálter Campos, de Teletica, se libra de una paliza en plena filmacion: el mismo periodista cuenta qué pasó

El periodista explicó que, por primera vez en su trayectoria como actor, tuvo que recurrir a un doble de acción.

El periodista de Teletica y actor Wálter Campos continúa abriéndose camino en el mundo de la actuación. Actualmente, participa en la grabación de la película Rostros ocultos, donde enfrenta uno de los mayores retos físicos de su carrera.

“Hay una escena en la que mi personaje recibe una paliza y no voy a ser yo, va a ser mi doble de acción”, explicó Campos.

Según detalló, es la primera vez en su trayectoria que necesita recurrir a un doble de acción, un recurso habitual en producciones audiovisuales cuando las escenas implican riesgos físicos.

“Solo por esta ocasión voy a necesitar un doble de acción, no por un asunto de divismo, sino porque me acaban de operar”, mencionó Campos, quien enfatizó que, debido a esa intervención, no puede realizar movimientos bruscos.

En un video compartido por el propio actor, se observa cómo su doble recibe una fuerte golpiza como parte de la escena, evidenciando la importancia de contar con este tipo de apoyo en momentos que requieren seguridad y realismo en pantalla.