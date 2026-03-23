Figura de Teletica pasó por el quirófano: este fue el motivo de la cirugía

Walter Campos se sometió a una cirugía en su oído.

El presentador de Teletica Wálter Campos reapareció para dar a conocer que se sometió a una cirugía en su oído y compartió un fuerte mensaje relacionado con la intervención médica que necesitó.

“Una operación del oído es una oportunidad más para escuchar a la vida, explicando las cosas que son realmente valiosas: salud, seres queridos que a su vez te quieren y amigos que rompen la distancia con gestos amables”, escribió en la publicación.

Además, dio a conocer qué se viene para él en los próximos días. “Ahora, el trabajo es recuperar el contacto con el cuerpo, dejarlo hacer lo suyo”.

Campos, quien es periodista y presentador del espacio 7 Estrellas, estará fuera de la pantalla por un tiempo, ya que se encuentra en proceso de recuperación luego de que se le presentara una infección que le dañó el tímpano, según informó Teletica.com

Su lugar en el programa lo tomará Daniel Céspedes, quien habitualmente presenta el espacio matutino Buen día.

El tiempo en que su reemplazo estará en 7 Estrellas es de un mes; periodo que dio inicio este lunes 23 de marzo.

Daniel ha estado involucrado en diversos roles dentro de Teletica, pues, antes de formar parte de los presentadores de Buen día, fue parte fundamental de Telenoticias.