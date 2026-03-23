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Figura de Teletica pasó por el quirófano: este fue el motivo de la cirugía

La persona que lo reemplazará en el programa de Canal 7 ya fue anunciada e inició labores este mismo lunes

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Por Fiorella Montoya
Retrato de Walter Campos sentado en una butaca de cine. Usa camisa blanca y jeans.
Walter Campos se sometió a una cirugía en su oído. (Archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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