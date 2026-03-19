Presentador de ‘Buen día’ deja el programa para asumir nuevo rol en Teletica

El periodista Daniel Céspedes cambiará su rol en Buen día por un nuevo reto temporal dentro de Teletica, así lo anunció el canal la tarde de este jueves 19 de marzo.

Durante un mes, Céspedes estará siendo parte del programa 7 Estrellas para cubrir la ausencia temporal de Wálter Campos. El periodista dará inicio a su rol el próximo lunes.

“Llego por un mes a 7 Estrellas. A partir del lunes, me incorporo y salgo totalmente del rol de coordinación y de presentador de Buen Día para asumir también como periodista y presentador en sustitución de mi querido Walter”, dijo Céspedes a Teletica.com.

Además, el canal por medio de su página web, dio a conocer que durante el tiempo que Céspedes estará en 7 Estrellas se dedicará a la elaboración de reportajes y notas periodísticas, y se desligará completamente de sus labores normales en Buen día.

Daniel ha estado involucrado en diversos roles dentro de Teletica pues antes de formar parte de los presentadores de Buen día fue parte fundamental del noticiero.