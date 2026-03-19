Presentador de ‘Buen día’ deja el programa para asumir nuevo rol en Teletica

El periodista Daniel Céspedes cambiará su rol en Buen día por un nuevo reto temporal dentro de Teletica, así lo anunció el canal la tarde de este jueves 19 de marzo.
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