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Presentador de ‘Buen día’ deja el programa para asumir nuevo rol en Teletica

El conductor asumirá un nuevo reto en la televisora, así lo comunicó Canal 7

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Por Fiorella Montoya

El periodista Daniel Céspedes cambiará su rol en Buen día por un nuevo reto temporal dentro de Teletica, así lo anunció el canal la tarde de este jueves 19 de marzo.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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