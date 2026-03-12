Periodista de Teletica celebra dos semanas libre de un vicio que afectaba su salud

Un reconocido periodista de Teletica reveló que lleva 15 días libre del tabaco, aunque su proceso no ha sido sencillo.

El reconocido periodista y presentador de Buen día, Daniel Céspedes, compartió con sus seguidores una noticia que lo tiene muy feliz: lleva dos semanas libre de un hábito que afectaba su salud.

De acuerdo con el comunicador, este jueves cumplió 15 días sin fumar, un logro que celebró al publicar una fotografía desde el gimnasio.

“El ejercicio ayuda mucho”, escribió Céspedes en la imagen, en la que también contó que entrenó a las 5 a. m.

A finales de febrero, Céspedes se sinceró con sus seguidores y reveló que mantiene una lucha constante contra el tabaquismo desde hace aproximadamente ocho años.

Daniel Céspedes compartió cómo va su proceso de dejar el cigarro. (Tomada de redes sociales)

“Estoy tratando de dejar de fumar por mil razones. Quiero dejarlo del todo, cualquier tipo de presentación. Hay gente que logra dejar de fumar así, de un día para el otro, pero hay muchos otros como yo que no podemos así”, explicó el presentador.

Según comentó, decidió compartir su historia no solo para dar a conocer su situación personal, sino también para buscar ayuda de personas que conozcan métodos efectivos para dejar el hábito.

“Hay muchas presentaciones para personas que quieren dejar el tabaco. Aquí en Costa Rica, al menos en las farmacias, no encontré ninguna opción”, dijo en el video, donde también confesó que estuvo utilizando un producto que le ayudaba, aunque ya lo dejó de lado.

Además, Céspedes abrió su corazón para contar cómo ha sido su día a día enfrentando este vicio.

“Tengo desde hace siete u ocho años que lo primero que hago al levantarme es encontrar un cigarro; ya tengo dos días de no hacerlo”, afirmó.

Humilde con respecto a su proceso, aseguró que no se considera merecedor de ningún reconocimiento en caso de lograrlo. “Merecedores son quienes nunca lo probaron”, dijo en ese entonces.