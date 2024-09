Walter Campos cumple un sueño lejos de las cámaras de televisión

¿Estar en una obra de teatro o trabajar como periodista? Walter Campos prefiere no elegir, pues ambas cosas le apasionan profundamente.

El periodismo es su profesión, la que le ha permitido hacer entrevistas y reportajes que lo enorgullecen, principalmente en Teletica. Sin embargo, en el camino apareció la actuación y decidió prepararse fuerte en esta área, pues era algo que le debía a su niño interno, ese que a los ocho años se ilusionaba cuando cantaba en óperas con el coro de la Universidad para la Paz, en escenarios como el Teatro Nacional y el Teatro Popular Melico Salazar.

Walter Campos interpreta al señor Brooke en la obra de teatro 'Mujercitas'. (Mujercitas)

“Siempre he llevado en la sangre esa vena artística. Vengo una familia de músicos también y bueno, en los medios me ha tocado cubrir esos espectáculos y vieras que la comunicación me ha permitido aprender mucho del oficio de la actuación: saber por lo que pasan los actores, directores y productores”, comentó.

“Entonces siempre tuve la espinita de la actuación y, poco a poco, fueron creciendo esas ganas de expresarme de esa forma también y un día dije: ‘Bueno, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien y me voy a preparar’, porque le tengo mucho respeto a este oficio”, agregó.

Luego de tomar un curso en el Acting Studio, en Nueva York, en el 2023, se incorporó a la obra de teatro Mujercitas, en la que encarnó al Señor Brooke. En ese entonces su interpretación tuvo buenas críticas y este 2024 se incorporó nuevamente a la puesta en escena, protagonizada por Sofía Chaverri.

Viendo lo que han sido estos últimos años, el periodista y presentador de 7 Estrellas solo puede estar agradecido por las experiencias y los aprendizajes. Reconoce que tuvo que salir de su zona de confort, pero no se arrepiente.

“Mi personaje ha cambiado con respecto a la temporada pasada, precisamente porque hay un poco más de confianza, pero también el reto es más grande. Ha sido increíble todo: el elenco es gente increíblemente talentosa, también que la obra se presente en el Teatro Nacional, que es un símbolo nacional y un templo del arte”, comenta.

Mujercitas ha sido una obra muy exitosa desde su estreno en las tablas costarricenses. Según Campos, esta fue la obra más vista del programa para estudiantes de escuelas y colegios Érase una vez, en el 2023; y este año “ya va por el mismo camino”.

Para Walter lo más gratificante es ver la reacción de los “chiquillos” al ver la obra, pues se ríen y hasta lloran.

Sin embargo, poder cumplir con las puestas en escena (que por día se está presentando dos o tres veces) conlleva mucho tiempo, por lo que el comunicador y actor ha tenido que hacer un balance entre su trabajo en el canal y en las tablas.

“Sí, es muy demandante, estamos haciendo hasta tres funciones por día, y no puedo estar al mismo tiempo en la oficina y en el teatro. Entonces tuve que sacar vacaciones para estas últimas dos semanas de agosto, pero aun así tuve que dejar trabajo listo y no fue sino hasta inicios de esta semana que terminé el trabajo de oficina. Entonces sí, he pasado en el teatro en las mañanas y en las tardes, y en la noche editando”, reconoce el comunicador.

Walter Campos y Sofía Chaverri serán los protagonistas de una comedia romántica que se estrenará en 2025. (Cortesía JOAN Films)

No obstante, esta no es la primera vez que el periodista tiene que hacer este tipo de sacrificios para ejercer sus dos pasiones, pues cuando estudió actuación en Nueva York recuerda que estudiaba en la tarde y en la noche, y que a altas horas de la noche editaba el contenido que tenía que enviar al canal.

Haciendo un balance, Walter dice que ha sido “una labor pesada, pero muy bonita”. Considera que debe aprovechar la oportunidad, porque “todo lo que a uno lo mueva y le sacuda el polvo, se disfruta mucho”.

“Yo busco que todo lo que hago me apasione y que tenga una necesidad. Por ejemplo, la parte de la escritura, que es la parte más íntima, la hago en la madrugada. El Stand Up Comedy, que es la de más adrenalina, también es muy emocionante. La tele o la radio o cuando he hecho prensa escrita es un híbrido, porque es como hacer un trabajo con mucha conciencia y presentárselo a la gente. Y la actuación es algo nuevo, una pasión diferente, pero que definitivamente es riquísima”, cuenta.

Y aunque ya la temporada de Mujercitas está por concluir (1.° de setiembre) y Walter retomará su rutina ‘normal’, esto solo será por unos meses, pues a inicios del 2025 comenzará el rodaje de una película que protagonizará al lado de Sofía Chaverri. Se trata de una comedia romántica producida por JOAN Films.

Walter afirma que le ilusiona compartir este protagónico junto a Chaverri, pues ella fue “de las primeras personas que confió en que yo podía hacer un buen trabajo. Le estoy muy agradecido por eso”.