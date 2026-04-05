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Periodista de Teletica lanza fuerte crítica que incomoda a más de uno: ‘Es una falta de respeto’

El reconocido presentador fue muy directo sobre el doble discurso de algunos costarricenses

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Por Fiorella Montoya
10/10/2023 Nova CInemas, Ciudad del Este Curridabat. Preestreno de película 'Más de 40 y qué'. Periodistas, actrices, actores y personalidades de la farándula tica.
Walter Campos lanzó fuerte crítica costarricenses. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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