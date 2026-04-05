Periodista de Teletica lanza fuerte crítica que incomoda a más de uno: ‘Es una falta de respeto’

Walter Campos, periodista de Teletica, expuso una situación importante luego de que cientos de costarricenses asistieran a las playas del país y mostraran un defecto evidente.

El comunicador señaló que muchos visitantes dejan las costas llenas de desechos, evidenciando una grave contradicción entre el orgullo nacional por la naturaleza y las acciones de limpieza.

“Está de más decir que nuestras playas son un motivo de orgullo. Las ponemos en vallas publicitarias, en campañas turísticas; es lo primero que uno ve en libros, folletos, sitios web de Costa Rica: una playa. Y cuando algo amenaza nuestras playas, somos rápidos para sacar el pecho”, dijo el comunicador.

Campos añadió que los costarricenses rápidamente defienden estos lugares, pero en otras ocasiones no cumplen las palabras.

“Cuando visitamos nuestras playas, las dejamos hechas un basurero, llenas de basura y de desechos. ¿Qué incongruencia tan grande es esta? Y eso es el mínimo, lo más bajo que puede estar la barra para un pueblo que dice querer sus playas y cuidarlas. Y entiéndase otros ecosistemas también, pero estamos hablando de playa", afirmó el presentador.

Walter Campos señaló que muchos visitantes dejan las playas llenas de desechos. (Archivo)

Además, hizo un fuerte llamado respecto al término “nuestras playas”, ya que son “la localidad de alguien más”.

“Si usted es del Valle Central y va a la playa, está visitando la localidad de alguien más. Es cierto, es su playa. Puede ir a vacacionar, puede ir a disfrutarla, pero es la casa de alguien más, es el entorno de alguien más”, aseguró.

También dijo que es “una falta de respeto llegar y dejárselas llenas de basura, para que ellos vean cómo hacen, mientras usted se vuelve todo tranquilo a después seguir vociferando en redes”.

El comunicador finalizó pidiendo respeto y un discurso congruente con las acciones.