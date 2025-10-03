El conmovedor mensaje de Walter Campos, de Teletica, a su mamá fallecida hace 10 años

Además de su trabajo como periodista y presentador en 'Siete estrellas', de Teletica, Walter Campos ha destacado como actor de cine y teatro.

Con dolor, agradecimiento y mucha emotividad, así fue como el periodista y actor Walter Campos, de Teletica, recordó a su madre a 10 años de su fallecimiento.

El comunicador publicó una fotografía junto a ella en su cuenta de Instagram y escribió un sentido mensaje de amor. Inició contando que su mamá sufrió la muerte de su propia madre cuando tenía entre nueve y 10 años, situación que la marcó durante toda la vida.

“Mamá lloraba por los años perdidos, por lo que no fue; y se alegraba y reía por los recuerdos felices”, explicó Campos. Agregó que su madre le inculcó que el amor se demuestra en vida, así que siempre se quisieron “furiosamente”.

“Hoy me corta el corazón lo que nunca compartiremos. Inconscientemente, busco tu mirada de orgullo cada vez que hago algo bien. Cumplo 10 años con la sensación diaria de querer llamarte y contarte cómo estuvo mi día”, manifestó el comunicador.

Dijo, además, que sigue extrañándola y que tiene la certeza de que algún día se encontrarán.