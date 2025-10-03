Viva

El conmovedor mensaje de Walter Campos, de Teletica, a su mamá fallecida hace 10 años

El periodista y actor publicó una fotografía al lado de su mamá. La figura de Canal 7 asegura que la extraña mucho

Por Jessica Rojas Ch.
Wálter Campos tuvo una semana bastante movida ya que el martes comenzó las grabaciones de la primera película en la que actúa y un día después sus compañeras de trabajo en 7 Estrellas le dieron una linda sorpresa.
Además de su trabajo como periodista y presentador en 'Siete estrellas', de Teletica, Walter Campos ha destacado como actor de cine y teatro. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

