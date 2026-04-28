Volcán en erupción pone a turistas a correr: Vea el angustiante momento

En esta imagen se observa a los turistas descender del volcán cuando entró en actividad.

La experiencia de un grupo de excursionistas en Guatemala estuvo a punto de convertirse en tragedia, luego de que una erupción súbita del volcán Santiaguito los obligara a correr por su vida en pleno ascenso.

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que el coloso entra en actividad, expulsando rocas incandescentes, densas nubes de gas y una intensa lluvia de ceniza que cubrió el paisaje en cuestión de segundos.

El incidente ocurrió el martes 21 de abril, en el departamento de Quetzaltenango, cuando los senderistas se encontraban a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del cráter.

En las imágenes se escuchan los gritos de los turistas mientras descienden apresuradamente por un terreno empinado y resbaloso, intentando escapar del alcance de los proyectiles volcánicos.

A pesar del escenario de pánico, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que no se reportaron personas heridas, un resultado considerado casi milagroso debido a la proximidad con el domo activo.

Las autoridades guatemaltecas recordaron que la zona donde se encontraban los excursionistas está formalmente restringida. Alrededor del Santiaguito existe un perímetro de seguridad de cinco kilómetros en el que está prohibido el ingreso, la permanencia y el acampe, precisamente por el carácter impredecible de su actividad.

Sin embargo, cada fin de semana se estima que unas 150 personas intentan acceder de forma ilegal a las áreas de mayor riesgo, ignorando las advertencias oficiales.

El Santiaguito es uno de los volcanes más activos de Guatemala, junto al Volcán de Fuego y el Pacaya.

Sus erupciones pueden generar columnas de ceniza que superan los 3.000 metros de altura, afectando principalmente a comunidades ubicadas al oeste y suroeste del país.

Aunque los reportes recientes indican una leve disminución en la intensidad de la actividad —atribuida a las lluvias persistentes en la región—, los especialistas advierten de que cualquier cambio puede ocurrir en cuestión de minutos.

Tras la difusión del video, el servicio de Asistencia Turística reiteró su llamado a respetar las restricciones. “El Santiaguito no es apto para ascenso turístico. Su actividad puede cambiar en minutos. Respeta la restricción y evita tragedias”, señaló la entidad.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de buscar experiencias extremas sin dimensionar el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza.