Volcán entra en erupción en Etiopía por primera vez en 12.000 años

El volcán Hayli Gubbi, ubicado en el valle del Rift en Etiopía, entró en erupción por primera vez desde el Holoceno, expulsando columnas de humo de hasta 14 km de altura.

