Sucesos

Volcán Rincón de la Vieja registra la erupción más energética del año

El nivel de actividad del volcán se mantiene en estado de advertencia. Esto dice el Ovsicori.

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Por Yucsiany Salazar
La erupción del volcán Rincón de la Vieja ocurrió pasado el mediodía de este viernes 17 de abril del 2026. Foto: Captura de video Ovsicori
Erupción del volcán Rincón de la Vieja el pasado 17 de abril del 2026. Foto: Captura de video Ovsicori (Captura de video Ovsicori/Captura de video Ovsicori)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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