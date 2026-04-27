Volcán Rincón de la Vieja registra la erupción más energética del año

Erupción del volcán Rincón de la Vieja el pasado 17 de abril del 2026. Foto: Captura de video Ovsicori

El volcán Rincón de la Vieja registró la madrugada de este lunes una erupción moderada, pero catalogada como la más energética en lo que va del 2026, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA).

Según el reporte oficial, el evento ocurrió a las 3:03 a. m. y fue detectado mediante registros sísmicos y acústicos. De acuerdo con el informe, no fue posible determinar la altura de la pluma eruptiva.

Las autoridades indicaron que, pese a la intensidad del evento, no se generaron lahares (flujos de lodo volcánico).

“Se registra una erupción moderada en el volcán Rincón de la Vieja. Esta no genera el descenso de lahares, sin embargo, es la más energética desde enero de 2026″, indicó el Ovsicori.

Además, se detalló que el viento sopla en dirección suroeste y el nivel de actividad del volcán se mantiene en estado de advertencia.