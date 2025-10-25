Volcán Rincón de la Vieja registró dos erupciones en veinte minutos

El volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste, registró dos erupciones en tan solo 20 minutos, la mañana de este sábado, según un reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

La primera actividad volcánica se registró a las 8:29 a. m. y la segunda a las 8:48 a. m.

Las condiciones nubladas no permitieron observar las columnas eruptivas, por lo que no es posible determinar a simple vista su tamaño; sin embargo, consultado por este medio, el vulcanólogo Maarten de Moor explicó que, de acuerdo con las señales sísmicas e infrasónicas, se trataría de dos erupciones muy pequeñas.

De acuerdo con Moore, esta actividad volcánica ha sido frecuente en los últimos días, incluso se registró una pequeña erupción la mañana del viernes. Otra ocurrió el 17 de octubre, cuando el volcán amaneció con una pluma visible desde la distancia.