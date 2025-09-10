Sucesos

Volcán Poás registró la erupción más fuerte desde mayo. ¿Qué provocó la explosión?

Experto explicó a ‘La Nación’ el fenómeno que ocasionó fuerte erupción la mañana de este martes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Volcán Poás registra erupción más grande los últimos meses. Expertos vinculan la actividad volcánica con las fuertes lluvias.
Volcán Poás registra erupción más grande los últimos meses. Expertos vinculan la actividad volcánica con las fuertes lluvias. (Ovsicori/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Volcán PoáserupciónlluviasOvsicori
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.