Viviana Calderón se llevó un susto cuando manejaba: ‘Así han pasado muchos accidentes, hay que tener cuidado’

Viviana Calderón les hizo una recomendación a sus seguidores antes de iniciar tratamientos médicos.

La presentadora de televisión Viviana Calderón se llevó un gran susto mientras manejaba la noche del martes. Según contó, se dirigía a recoger a su hija y, de un momento a otro, empezó a sentirse mal.

“Me empecé a sentir rarísimo... empecé a sentir un mareo raro, un frío, empecé a temblar. Mi carro es de marchas y metía el clutch y me temblaba las piernas; metía el acelerador y me temblaban las piernas y yo decía 'Dios mío qué pasa’”, recordó.

Como pudo, Calderón se detuvo en una farmacia, donde la atendieron y le preguntaron si en los últimos días se había estresado por alguna razón.

Ella respondió que no, pero comentó que recientemente se había sometido a un procedimiento dental, en el que le colocaron un implante, y que incluso tenía una mejilla inflamada.

Al consultarle sobre los medicamentos que le envió el dentista, las funcionarias de la farmacia confirmaron que la reacción de Calderón correspondía a un efecto secundario del tramadol, un medicamento recetado tras el tratamiento.

“Claro eso fue. Aquí la tengo, nunca más esta pastilla”, expresó la figura de televisión mientras mostraba el blíster de medicamentos.

Agregó que en la farmacia hizo una nueva amiga y que, al final, “bajó todos los santos” para poder conducir de regreso a su casa.

“Diosito me mandó el ángel de la guardia. De verdad qué peligroso, a mí me fue bien, pero así han pasado muchos accidentes, de personas que van medicadas y que se duermen o que sienten un mareo, hay que tener mucho cuidado”, manifestó.

Al final, Viviana Calderón recomendó a sus seguidores que siempre revisen los efectos secundarios de sus medicamentos para evitar pasar por una situación similar a la que ella vivió.