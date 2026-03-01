Viviana Calderón rompe un tabú y revela detalles íntimos con los que muchas mujeres se identificarán

Viviana Calderón hizo llamado a hablar libremente sobre la menstruación, ya que es una etapa natural y de salud.

Viviana Calderón, reconocida presentadora costarricense, compartió en sus redes sociales su experiencia personal con la menstruación y cómo enfrentó sus primeros períodos. Calderón aprovechó para enviar un mensaje de normalización, asegurando que el tema de la salud menstrual no debe provocar asco ni pena en la sociedad.

La presentadora dio a conocer que, aún a sus 45 años, todavía le llega el período cada mes y contó cómo fue su primera vez y el proceso de adaptarse a los cambios que implica.

“Mi primera menstruación fue una semana antes de cumplir los 12 años... en ese entonces no había mucha opción, yo andaba tan irritable, insoportable, no quería que nadie me dijera nada, ni me hablaran, ni me preguntaran nada”, explicó sobre ese día.

Afirmó que su período le llegaba muy fuerte y de forma irregular. Incluso, relató que tuvo que utilizar hasta 5 toallas por día o retirarse de la escuela por la intensidad del dolor y el sangrado; además, confesó que fue hasta que fue mayor que pudo regularlo con pastillas.

Mencionó que el lado positivo es que hoy día nos podemos informar de una forma responsable. “Hay muchos profesionales que te pueden guiar y muchos productos que también le pueden ayudar en muchos aspectos de la vida para que uno se sienta cómodo y seguro”, comentó la conductora.

Finalmente, hizo un llamado a que se hable del tema: “No debe dar asco ni sentir pena”.

Hizo énfasis especial en las madres de niñas: “Pronto van a experimentar esa primera vez. Que lo hablemos con toda naturalidad, que sientan esa confianza y ese apoyo de que ahí estamos para ellas; contarles nuestras anécdotas para que se sientan parte y no se sientan solas”.