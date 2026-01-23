Viviana Calderón lanza reclamo por el ‘olvido’ de un tema clave en los debates electorales

Viviana Calderón, reconocida presentadora costarricense, lanzó un llamado público para que el tema ambiental reciba mayor atención en la discusión política, previo a las elecciones del 1.° de febrero.

Calderón cuestionó la escasa presencia del ambiente en los debates electorales. Señaló que los espacios de discusión priorizan temas como seguridad, salud, economía y educación.

“¿Soy yo o del tema ambiental se habla poco o nada? En los debates se habla de seguridad, salud, economía y educación. Del ambiente casi no se dice nada, pese a su importancia”, escribió la presentadora en una de sus publicaciones.

La figura televisiva mantiene una participación activa durante el proceso electoral. En días recientes, realizó llamados directos a la ciudadanía para ejercer el voto con responsabilidad y reflexión.

“Salgamos a votar con conciencia, pensando en el futuro que merecemos”, compartió Calderón en otro mensaje, difundido en plataformas digitales.

Usualmente, la presentadora utiliza sus redes para mostrar paisajes naturales del país, desde imágenes de playas a animales silvestres. En varias ocasiones ha manifestado su afinidad con la naturaleza y su interés por la conservación ambiental.