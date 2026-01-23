Viva

Viviana Calderón lanza reclamo por el ‘olvido’ de un tema clave en los debates electorales

La comunicadora cuestionó su ausencia en discusiones públicas y pidió votar con conciencia sobre el futuro del país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Viviana Calderón, expresentadora de televisión.
Viviana Calderón pidió mayor atención al tema ambiental en la agenda electoral nacional. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Viviana CalderónElecciones 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.