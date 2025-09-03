Viva

Verónica Bastos arremete en Telemundo contra Ana Karina Manco por sus ‘ofensas’ hacia Costa Rica

Una de sus compañeras en el set, de origen venezolano, le pidió disculpas en nombre de la actriz

Por Fátima Jiménez

La periodista costarricense Verónica Bastos aprovechó un segmento en el programa de Telemundo que conduce, La mesa caliente, para arremeter una vez más contra la actriz venezolana Ana Karina Manco, quien recientemente lanzó comentarios ofensivos hacia los costarricenses.








Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

