Verónica Bastos arremete en Telemundo contra Ana Karina Manco por sus ‘ofensas’ hacia Costa Rica

La periodista costarricense Verónica Bastos aprovechó un segmento en el programa de Telemundo que conduce, La mesa caliente, para arremeter una vez más contra la actriz venezolana Ana Karina Manco, quien recientemente lanzó comentarios ofensivos hacia los costarricenses.

El tema surgió tras la presentación de una nota que retomaba las declaraciones polémicas de Manco.

“El que se mete con tu tierra, se mete con el corazón de una gente”, inició Bastos, al explicar que, cuando vio el video por primera vez el fin de semana, no identificó de inmediato la nacionalidad de la mujer.

Luego, al reconocer que se trataba de una venezolana, comentó que consultó con algunos artistas de ese país a quienes conoce y constató que Manco “no representa a los cientos de venezolanos que han llegado a mi país buscando refugio”.

La periodista costarricense Verónica Bastos expresó su indignación por las declaraciones de Ana Karina Manco y aseguró que no representa a los venezolanos refugiados en Costa Rica. (Archivo y captura de pantalla. )

“Algunos todavía están viviendo en las calles, recibiendo la solidaridad de mi país y de mis paisanos a los suyos (...). Usted necesita urgentemente –y como se lo dije el fin de semana– retractarse de la ofensa al llamarnos a todos agresivos y falsos”, enfatizó la periodista, quien también se refirió al tema su cuenta de Instagram días atrás.

Con evidente molestia, añadió: “¿Cómo se le ocurre generalizar y categorizar a todo un país por una situación de tráfico, cuando los costarricenses de corazón la han recibido en nuestro país”.

Bastos concluyó señalando que, si la actriz ofrece una disculpa pública, podrá comprobar que los ticos sí son “pura vida”.

De inmediato, su compañera de programa, la también periodista venezolana Lindsay Casinelli, tomó la palabra para disculparse por los dichos de Manco.

“Los venezolanos hemos tenido años muy complicados, muy difíciles. Me extraña muchísimo que Ana Karina haya hecho esto, ella era una gran actriz en Venezuela”, expresó Casinelli.

La comunicadora añadió que su compatriota solía ser motivo de orgullo y representación para los venezolanos, pero que sus comentarios hacia Costa Rica generaron más bien un sentimiento de vergüenza.

“Hemos tenido que dejar todo para buscar refugio en diferentes países, necesitamos más empatía, pero tenemos que empezar por nosotros mismos”, dijo Casinelli, al confesar que la primera vez que vio el video pensó que se trataba de “una novela”.

Para cerrar la discusión, Bastos destacó “lo más lindo de todo es ver a Costa Rica tan unida para que una ofensa como esta no vuelva a pasar”. Sus compañeras acompañaron el momento exclamando emocionadas: “¡Pura vida!”

